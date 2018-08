Puigdemont ve "indecente" partidos hayan impedido comisión investigación 17A

Barcelona, 17 ago (EFE).- El expresidente catalán Carles Puigdemont considera "indecente" con las víctimas que, un año después de los atentados del 17A, los partidos políticos hayan impedido la constitución de una comisión de investigación en el Congreso para dilucidar los vínculos entre el CNI y el imán de Ripoll.

Poco antes del inicio de los actos de hoy y en una entrevista en Catalunya Ràdio a dos bandas junto al actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, Puigdemont ha señalado que "es muy triste" que partidos que hoy participan en esos actos hayan impedido con sus votos que en el Congreso se ponga en marcha una comisión de investigación".

Carles Puigdemont ha dicho que la sociedad tiene derecho a saber la relación del imán de Ripoll, jefe de la célula terrorista, con los servicios secretos policiales y con el CNI y a conocer igualmente "por qué esa información vital se ocultó a la policía catalana".

Los Mossos, ha dicho Puigdemont, "tendrían que haber tenido esa información, y no por razones políticas o ideológicas, sino por eficacia policial y por el derecho a la seguridad, porque si la policía no tiene las herramientas adecuadas no se puede prestar servicio".

Quim Torra, por su parte, ha vuelto a reclamar, como ya lo hizo durante su primera reunión con la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, que se convoque la Junta de Seguridad y que los Mossos tengan acceso directo a la información de Europol.