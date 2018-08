Merkel y Putin se reúnen urgidos por necesidad de diálogo y de nuevo rumbo

Berlín, 17 ago (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, recibe mañana al presidente ruso, Vladímir Putin, en su segundo encuentro en poco más de tres meses, que denota un cambio de rumbo en las relaciones y la necesidad de diálogo sobre asuntos como el futuro de Siria y Ucrania, el acuerdo nuclear con Irán, cuestiones energéticas y, en particular, sobre la política estadounidense.

"La canciller está contenta de poder saludar al presidente Putin el sábado en el palacio de Meseberg", la residencia oficial para visitas de Estado, tres meses después de su reunión en el balneario ruso de Sochi, afirmó hoy en una rueda de prensa rutinaria el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert.

En este encuentro, -que según el programa comenzará sobre las 16.00 horas GMT e irá precedido de una breve declaración de ambos líderes ante la prensa-, Merkel y Putin "continuarán con sus conversaciones tanto sobre temas bilaterales de las relaciones germano-rusas, como también sobre los grandes desafíos internacionales", agregó.

"Rusia es un actor internacional sin el cual la resolución de distintos problemas es inimaginable", subrayó el portavoz, quien agregó que encuentros como el de mañana en Meseberg, en las afueras de Berlín, sirven para "avanzar en el trabajo en el marco de los procesos internacionales destinados a la resolución de conflictos" y es ahí donde radica su valor.

Las relaciones entre Alemania y Rusia se deterioraron considerablemente con la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea en 2014, para Berlín una "flagrante violación" del derecho internacional, y el apoyo de Moscú a las fuerzas rebeldes prorrusas en el este de Ucrania.

Aún así, a pesar de las diferencias y de las posturas encontradas, también en cuestiones como la guerra en Siria, donde Moscú apoya al presidente Bachar al Asad, Alemania ha seguido apostando por el diálogo con Rusia, postura que cobra aún más sentido desde la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca en enero de 2017.

Para Stefan Meister, director del Centro Robert Bosch para Europa Central y Oriental, Rusia y Asia Central en el Consejo Alemán de Política Exterior (DGAP), la política de Trump es "un importante impulsor de este acercamiento", que ya se vislumbró con el compromiso expresado por Alemania y Rusia con el acuerdo nuclear suscrito en 2015 con Irán tras abandonarlo en mayo pasado EEUU.

A ello se suman las nuevas sanciones impuestas por Washington a Rusia en respuesta al ataque contra el exespía ruso Serguéi Skripal en el Reino Unido y la amenaza de medidas aún más severas si el Gobierno ruso no permite, en un plazo de tres meses, una inspección de un organismo internacional y no garantiza que no volverá a emplear armamento químico.

Estas sanciones adicionales podrían afectar directamente al proyecto de gasoducto Nord Stream II, que conectará directamente Rusia con Alemania a través del Mar Báltico y es visto con malos ojos por el Gobierno estadounidense, que llegó a calificar a Alemania de "rehén" de Moscú por su dependencia energética de Rusia.

Precisamente el Nord Stream II entra dentro del marco de las cuestiones energéticas que debatirán Merkel y Putin en su encuentro mañana, en particular el papel que desempeñará Ucrania en el futuro como país de tránsito del gas ruso, y que defiende Alemania, confirmó Seibert.

Pero tampoco las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea pasan por su mejor momento, en particular debido a la política comercial estadounidense y las medidas proteccionistas de Trump.

Así, a pesar de que Ucrania siga siendo un conflicto no resuelto, el resto de temas, desde la política estadounidense, el gasoducto Nord Stream II y el conflicto sirio hasta el acuerdo con Irán requiere de "un regreso al pragmatismo", que no va a suponer por ello una nueva cooperación estratégica, señaló Meister.

El encuentro de mañana, agregó, representa "una oportunidad de normalizar las relaciones de trabajo germano-rusas sin renunciar a las diferencias fundamentales" ni de hacer concesiones.

En la misma línea se expresó Matthias Platzeck, presidente del Foro Germano-Ruso, plataforma para el diálogo entre las sociedades civiles de ambos países, quien subrayó que "con Trump la situación global ha cambiado", al tiempo que aseguró que en el encuentro Merkel-Putin de lo que se trata es de que las relaciones vuelvan a un nivel "más racional".