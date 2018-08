María Dueñas, favorita de los lectores con "Las hijas de capitán"

Redacción internacional, 17 ago (EFE).- La historia de la colonia española que residió en Nueva York a comienzos del siglo pasado, firmada por María Dueñas y titulada "Las hijas del capitán", vuelve a ser la novela más destacada en las listas de libros al estar entre los puestos más altos en Argentina, Colombia y España.

En Argentina, Gloria V. Casañas logra el número uno con "La mirada del puma", en la que cuenta los sucesos en un lugar llamado Los Notros, enclavado en Patagonia, mientras en Estados Unidos la saga del aprendiz de mago Harry Potter se hace un hueco, años después de su lanzamiento, entre los favoritos de los lectores.

ALEMANIA

Ficción:

1.-Das Feld - Robert Seethaler (Hanser, Berlin)

2.-Die Tyrannei des Schmetterlings - Frank Schätzing (Kiepenheuer & Witsch)

3.- Was man von hier aus sehen kann - Mariana Leky (DuMont)

4.- Es ist nur eine Phase, Hase Maxim Leo; Jochen Gutsch (Ullstein)

No ficción:

1.- Der Ernährungskompass - Bas Kast (C. Bertelsmann)

2.- Mit 50 Euro um die Welt Christopher Schacht (adeo)

3.- Jäger, Hirten, Kritiker - Richard David Precht (Goldmann)

4.- Faschismus - Madeleine Albright (DuMont)

Fuente: "Der Spiegel"

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La mirada del puma" - Gloria V. Casañas (Plaza & Janes)

2.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta)

3.- "El cuento de la criada" - Margaret Eleanor Atwood (Salamandra)

4.- "Mafalda, lo mejor" - Quino (Los Libros Más Pequeños del Mundo)

No ficción:

1.- "Filosofía en once frases" - Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

2.- "¿Para qué sirve la filosofía?" - de Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

3.- "Emoción y sentimientos" - Daniel López Rosetti (Planeta)

4.- "La dieta del metabolismo acelerado" - Haylie Pomroy (Grijalbo)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Poesia que Transforma" - Bráulio Bessa (Sextante)

2.- "Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD (Globo)

3.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro)

4.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta)

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

3.- "A Elite do Atraso" - Jessé Souza (LeYa)

4.- "Jesus. O Homem Mais Amado da História." - Rodrigo Álvarez (LeYa)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La mujer en la ventana" - A.J Finn - (Penguin Random)

2.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas - (Planeta Colombia)

3.- "Mi pecado" - Javier Moro - (Planeta)

4.- "Los Divinos" - Laura Restrepo - (Penguin Random)

No ficción:

1.- "Historia Mínima de Colombia" - Jorge Melo - (Océano de Colombia)

2.- "Historia de Colombia y sus oligarquías" - Antonio Caballero - (Planeta)

3.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random)

4.- "Santos, paradojas de la paz y del poder" - María Jimena Duzán -(Penguin Random)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Alfaguara)

2.- "Con un cassette y un boli bic" - Defreds Jose. A. Gómez Iglesias (Espasa)

3.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta)

4.- "La magia de ser Sofía" - Elisabet Benvent (Debolsillo)

No ficción:

1.- "Fariña: Historia e indiscreciones del narcotráfico en Galicia" - Nacho Carretero Pou (Libros del KO)

2.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor)

3.- "Rooftops 4 Activity Book" - Varios Autores (Oxford University Press)

4.- "Lengua trimestral 2" - (Grupo SM Educación)

Fuente: La Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Harry Potter and the Sorcerer's stone" - J.K. Rowling (Pottermore from JK Rowling)

2.-"Harry Potter and the Order of the Phoenix" - J.K. Rowling (Pottermore from JK Rowling)

3.- "The President Is Missing" - Bill Clinton y James Patterson (Little, Brown & Co.)

4.- "Harry Potter and the Goblet of Fire" - J.K. Rowling (Pottermore from J.K. Rowling)

No ficción:

1.- "Girl, Wash your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson).

2.- "12 Rules for Life" - Jordan B. Peterson (Random House).

3.- "The Subtle Art of Not Giving a F×ck" - Mark Manson (Harper).

4.- "Educated" - Tara Westover (Random House).

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "La tresse" - Laetitia Colombani (Lgf)

2.- "Un appartement à Paris" - Guillaume Musso (Pocket)

3.- "La dernière des Stanfield" - Marc Levy

4.- "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Raphaëlle Giordano (Pocket)

No ficción:

1.- "Un été avec Homère" - Sylvain Tesson (Des Équateurs)

2.- "Champions du monde! La fabuleuse histoire du deuxième sacre mondial de l'équipe des bleus" - Collectif (Hachette Pratique)

3.- "Merci les bleus! l'épopée des champions du monde 2018 (préface Blaise Matuidi)" - Ludovic Pinton (Marabout)

4.- "Une vie" - Simone Veil (Lgf)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Il metodo Catalanotti" - Andrea Camilleri (Sellerio)

2.- "La ragazza con la Leica" - Helena Janeczek (Guanda)

3.- "A bocce ferme" - Marco Malvaldi (Sellerio)

4.- "Eleanor Oliphant sta benissimo" - Gail Honeyman (Garzanti)

No ficción:

1.- "Ricordati di sorridere" - Daniele Di Benedetti (Mondadori)

2.- "Felicità in questo mondo. Un viaggio alla scoperta del buddismo e della felicità" - Giuseppe Cloza (Ist. Buddista It. Soka Gakkai)

3.- "Marchionne lo straniero. L'uomo che ha cambiato per sempre l'industria mondiale dell'auto" - Paolo Bricco (Rizzoli)

4.- "Donne che corrono coi lupi" - Clarissa Pinkola Estes (Pickwick)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "Ready Player One / Edición película" - Ernest Cline (Nova)

2.- "Yo soy Simón" - Becky Albertalli (Puck)

3.- "Gravity Falls. Diario 3 - Disney / Alex Hirsch (Planeta)

4.- "Una novela criminal" - Jorge Volpi (Alfaguara)

No ficción:

1.- "Fuego y furia en las entrañas de la Casa Blanca de Trump" - Michael Wolff (Temas de hoy)

2.- "¿Y ahora qué? México ante el 2018" - Universidad de Guadalajara (Debate)

3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2" - Elena Favilli (Planeta)

4.- "México bizarro" - Alejandro Rosas y Julio Patán (Planeta)

Fuente: Librerías El Sótano

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Cebola crua com sal e broa" - Miguel Sousa Tavares (Clube do Autor)

2.- "A coroa do Demónio" - James Rollins (Bertrand Editora)

3.- "O Desaparecimento de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Alfaguarra)

4.- "O manuscrito" - John Grisham (Bertrand Editora)

No ficción:

1.- "A arte subtil de saber dizer que se foda" - Mark Manson (Desassossego)

2.- "Os ricos" - Maria Filomena Mónica (A Esfera dos Livros)

3.- "Confia" - Sofia Ribeiro (Matéria Prima)

4.- "999+1 Piadas Ainda Mais Secas" - Pedro Pinto, João Ramalhinho y Gonçalo Castro (Manuscrito Editora)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Why Mummy Swears" - Gill Sims (HarperCollins)

2.- "The Tattooist of Auschwitz" - Heather Morris (Zaffre)

3.- "An Unwanted Guest" - Shari Lapena (Bantam)

4.- "Careless Love" - Peter Robinson (Hodder)

No ficción:

1.- "Notes on a Nervous Planet" - Matt Haig (Canongate)

2.- "First Man In" - Ant Middleton (HarperCollins)