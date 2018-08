Los chinos reivindican su fiesta del amor, eclipsada por San Valentín

Shanghái , 17 ago .- China celebra hoy su tradicional fiesta del Qi Xi o Día de los Enamorados, en la que se recuerda el amor prohibido entre un mortal y un hada celestial, una festividad con siglos de historia que ha sido eclipsada por la occidental de San Valentín.

Aunque son muchas las parejas que todavía lo celebran, la decoración en la mayoría de los comercios no es ahora tan abundante como en las fechas cercanas al 14 de febrero, cuando los corazones lo inundan todo.

"Ya no recuerdo el sentido verdadero de Qi Xi. El ambiente comercial tampoco es muy fuerte, en los centros comerciales los descuentos no son tan grandes como el 14 de febrero. Por ejemplo, las colegas mías hoy no reciben flores", cuenta a Efe Li Linlin, una mujer casada.

En el día de hoy, el séptimo del séptimo mes del año lunar, no hará nada especial con su marido, explica, como sí lo hace en el día internacional del amor.

Pese a que la festividad se celebra desde la dinastía Han (202 a.C.-220 d.C.) y fue declarada Patrimonio Cultural Intangible por el Gobierno Chino en 2016, muchos chinos han olvidado la historia transmitida oralmente de generación en generación sobre el amor prohibido entre el pastor Niulang y el hada tejedora Zhinü.

Furiosa porque un humano y un ser divino están juntos, la diosa del cielo decide separarlos y forma un ancho río en la tierra, mientras que en el cielo crea la Vía Láctea para separar a Altair y Vega (las estrellas que los representan), que solo se ven una vez al año, cuando los pájaros las ayudan a formar un puente.

Xi, una joven de 31 años, tampoco recuerda esta historia. "A los chinos nos encanta celebrarlo todo, celebramos las fiestas tradicionales chinas y también las occidentales", dice a Efe.

"Esta es una festividad más para las tiendas. Los vendedores aprovechan la ocasión, tienen muchas estrategias para vender sus productos", agrega esta joven soltera que tampoco ha celebrado la festividad cuando tenía pareja.

Pese a ello, el Qi Xi sigue siendo celebrado por muchos y visto como una fecha simbólica, la del doble siete, en un país donde existen fuertes supersticiones con los números.

Así, por ejemplo, en los últimos años se ha producido un boom de registros matrimoniales en este día. Las parejas se apresuran a casarse ya que creen que les traerá buena suerte y una vida feliz.

En una sociedad donde la familia y el matrimonio siguen siendo los pilares básicos, los medios de comunicación aprovechan esta fecha para hacer de "celestina".

"La madre naturaleza no debe querer que sus hijos estén solos, ya que creó muchos pares de cosas", destaca un artículo del diario China Daily, que añade: "una de las cosas más afortunadas es encontrar a tu pareja o amante entre tantas almas y unirte".

El diario anima a los solteros a vestirse hoy de rosa, un color que simboliza el amor y atrae la buena suerte, mientras que a los emparejados los incita a hacer su amor evidente con un "look de pareja".

"Vestirse con el mismo estilo es una forma más efectiva de hacer que dos personas se vean como amantes", según el artículo.

Los medios publican hoy también historias inspiradoras como la de Yun Xi, un conductor de un autobús llamado "Yue Lao sobre ruedas", en referencia a la deidad del matrimonio en la mitología china.

El autobús de Yun, que recorre las calles de la ciudad de Zhengzhou, está decorado con eslóganes románticos y carteles con perfiles personales de solteros. Durante la última década, cuenta, 23 parejas se han unido gracias a sus artes.

Todo comenzó en 2008, cuando un pasajero le pidió que fuera el intermediario entre él y una mujer conductora. Con su ayuda, el hombre consiguió una cita con la mujer y finalmente se casaron.

La fama de Yun como casamentero se extendió rápidamente y más solteros en busca de pareja acudieron a él para pedirle ayuda, por lo que decidió crear un grupo en la red social WeChat (similar a WhatsApp) para que los solteros puedan intercambiar mensajes.

Organiza además eventos para solteros y actualiza su autobús con nueva información antes de las festividades románticas.