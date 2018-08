Berrocal: "Veo a todo el equipo con ilusión y con ganas"

Madrid, 17 ago (EFE).- Josep María Berrocal, entrenador del Movistar Estudiantes, analizó a su nuevo equipo tras la primera semana de trabajo en la que ha visto "ilusión y ganas" y en la que el trabajo se ha centrado, dijo, en "conocernos y que me conozcan".

"Veo a todo el equipo, tanto jugadores como técnicos, con ilusión, con ganas... lo que pasa en pretemporada, más con este equipo que hay mucha juventud, se respira deseo de mejorar, de crecer, y eso siempre es bueno", aseguró en una entrevista difundida por el equipo.

Berrocal afronta un nuevo reto esta temporada al frente del Movistar Estudiantes en el que, de momento el trabajo está centrado en juntar las piezas nuevas: "Conocernos y que me conozcan, poner las patas del juego ofensivo y defensivo, acelerando un poco porque dentro de poco competimos. No nos podemos saltar pasos, hay cosas que no se pueden acelerar porque vendrán por sí solas, hay cosas que estarán mejor en mayo que ahora pero hay que intentar ser equipo lo antes posible", declaró.

Una campaña planificada en torno al talento joven: "Tienen mucho recorrido y mucho que aprender, dentro de un año seguro que serán aún mejores. Aunque siguen siendo jóvenes, han venido a Estudiantes porque han demostrado cosas. La Liga Endesa es posiblemente la mejor de Europa como nacional y posiblemente la más táctica", dijo.

El primer paso será el enfrentamiento contra el Norrköping sueco para progresar en la Liga de Campeones: "Lo primero es que, seguro, siendo eliminatorias, va a ser una guerra. Quien no lo tenga en la cabeza, que va a ser una guerra de las duras y muy difícil, quien dé por asumido algo de que sea fácil, mejor que se quede en casa", aseguró Berrocal.