El Huesca presenta al turco Serdar Gürler varios después de su incorporación

Huesca, 16 agos. (EFE).- La SD Huesca ha presentado este jueves oficialmente al turco Serdar Gürler, a pesar de que se incorporó hace varios días a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros y de haber disputado incluso dos partidos amistosos, ante el Real Oviedo y el Deportivo Alavés.

La llegada de Gürler coincidió con la concentración del conjunto oscense para no coincidir con las Fiestas de San Lorenzo, por lo que el trámite oficial de la presentación se pospuso varias jornadas.

Gürler ha explicado los pormenores de su fichaje y su convencimiento de que Huesca debía ser su destino en lo que ha calificado como un proceso "muy largo, casi 40 días, y por eso quiero agradecer al club la paciencia que ha tenido".

"El Besiktas me quería traspasar, pero desde el inicio, cuando me llegó la oferta del Huesca, dije que quería jugar aquí. Hice todo lo que pude para poder formar parte de este club. Mi sueño desde hacía años era jugar en La Liga española, y todavía no me puedo creer que se haya cumplido", ha manifestado.

El jugador de origen francés y nacionalidad turca se ha definido, hablando en español como un futbolista "luchador", y a la afición azulgrana le ha prometido dejarse "hasta la última gota de sudor por este club".

"Sé que es la primera vez que el equipo y la ciudad van a jugar en Primera División y eso me hace muchísima ilusión. Ahora tenemos tres partidos fuera, pero en el debut en El Alcoraz espero presentarme ante ellos consiguiendo los tres puntos", ha concluido.