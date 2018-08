Gobierno afgano rebaja a 34 los muertos en ataque a centro educativo en Kabul

Kabul, 16 ago (EFE).- El Gobierno afgano rebajó hoy de 48 a 34 el número de muertos en el atentado suicida perpetrado ayer en un centro educativo en Kabul, situado en un barrio habitado por la minoría chií, en el que además resultaron heridas 56 personas.

"La información corregida recibida de nuestros departamentos al cargo muestran ahora que 34 personas murieron y 56 resultaron heridas", informó el Ministerio de Salud Pública en un comunicado.

Según la nota, algunas víctimas del ataque fueron trasladadas primero a los hospitales más cercanos para recibir atención de primeros auxilios y después las llevaron a otros centros sanitarios especializados para recibir una mejor atención médica, lo que hizo que fueran "contabilizadas por partida doble en algunos casos".

"Por otro lado también se contabilizó por partida doble la información sobre el traslado de algunos cadáveres directamente a sus hogares por parte de sus familiares", explicó el Ministerio.

El atentado ocurrió a primera hora de la tarde de ayer cuando un insurgente detonó los explosivos que portaba en el interior del centro educativo, en el que estudiaban en ese momento centenares de alumnos.

La detonación tuvo lugar en el último piso del inmueble, donde se preparaba a estudiantes de instituto para sus exámenes de acceso a la universidad.

Esta no fue la primera vez que los insurgentes atacan un centro de la minoría chií, ya que ha habido casos de atentados contra edificios culturales y religiosos, especialmente de la minoría étnica hazara, pero no es habitual que se atente contra escuelas privadas, la mayoría de las cuales no suele contar con guardas de seguridad.

El último ataque contra la comunidad chií tuvo lugar a principios de mes en la provincia de Paktia, en el este de Afganistán, donde 30 personas murieron y 81 resultaron heridas en un ataque suicida a una mezquita de esta minoría.

Los ataques contra esta comunidad suelen ser reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).