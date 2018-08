20 años de cárcel para activista vietnamita por tratar de derrocar al régimen

Bangkok, 16 ago (EFE).- Un tribunal de justicia de Vietnam condenó hoy a 20 años de prisión a Le Dinh Luong, un activista medioambiental y en favor de los derechos humanos acusado de planear derrocar al Estado.

Luong, de 53 años, deberá además pasar cinco años de arresto domiciliario una vez cumpla su pena carcelaria, según el portal de noticias "Vietnamnet".

"La represión sistemática de Vietnam contra críticos y activistas no disuade a valientes como Le Dinh Luong en hacer campaña en favor de los derechos humanos y la democracia. El Gobierno debe entender que encerrar a personas por ejercer sus derechos no funciona", declaró Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Right Watch (HRW).

"Más activistas continuarán dando un paso al frente para protestar por las injusticias", remarcó Robertson en un comunicado, en el que instó a la comunidad internacional y los socios comerciales de Vietnam a endurecer la presión sobre el régimen comunista.

Luong fue arrestado en julio de 2017 por, entre otros delitos, pedir el boicot de las elecciones a la Asamblea Nacional de 2016, participar en protestas antigubernamentales y criticar al Gobierno en las redes sociales.

La represión de disidentes en Vietnam se ha intensificado en el último año, con muchos activistas arrestados, juicios sin garantías y largas sentencias de prisión, mientras que otros han abandonado el país, según Amnistía Internacional.

Al menos 140 personas se encuentran en prisión de forma provisional o con condena firme por razones políticas en Vietnam, según el recuento de la organización The 88 Project.

Vietnam es una república socialista de 92 millones de habitantes que se rige por la Constitución de 1992, retocada en 2013, que establece que el Partido Comunista de Vietnam es "la fuerza que dirige el Estado y la sociedad".