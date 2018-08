Pacheco: "Me voy con la cabeza alta y la conciencia muy tranquila"

Getafe , 15 ago .- Dani Pacheco, que ha sido traspasado por el Getafe al Málaga, se despidió este miércoles de la afición azulona con una emotiva carta en la que dijo no sentirse un héroe por los dos goles que valieron un ascenso a Primera en 2017 y reconoció que, aunque el último curso no fue como esperaba, se va "con la cabeza alta y la conciencia muy tranquila".

Pacheco llegó al Getafe en 2016, con el equipo en Segunda, y en su primera temporada contribuyó al ascenso con seis goles durante la temporada, dos de ellos en el partido decisivo de la última eliminatoria frente al Tenerife.

"Han sido dos años muy intensos. Llegué con un objetivo tan claro como difícil. No me siento ningún héroe, simplemente tuve la suerte de estar en el lugar perfecto. Todos y cada uno de los integrantes de esa plantilla pusimos nuestro grano de arena para conseguir algo tan difícil", confiesa en su carta Pacheco.

"Jamás he llorado como ese día tras ganar un partido de fútbol. Ascender de esa manera es algo que nunca olvidaré. Luchar con ellos y ganar es una sensación única. Y este año habéis estado a mi lado, siempre. Os quiero pollitos", dijo el futbolista malagueño.

La pasada temporada, mermado por las lesiones, Pacheco apenas participó con el equipo en Primera y solo disputó once partidos oficiales, ninguno como titular. Pese a tener contrato, en este mercado de verano ha sido traspasado al Málaga.

"Este último año no ha sido como hubiese deseado y aquí es cuando más he sentido todo vuestro cariño. Me voy con la cabeza alta y la conciencia muy tranquila. Cuando he estado recuperado al cien por cien he dado todo para volver a ser importante", señaló.

"Las muestras de afecto de estos últimos días han sido múltiples y eso es algo que me hace sentir muy orgulloso y con lo que me quedo. Dicen que sois cuatro gatos, ya quisieran muchos ser esos cuatro gatos. Gracias por estos dos años, os recordaré siempre", concluyó.