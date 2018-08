Mandela revive en el Fringe a ritmo de góspel

Edimburgo , 15 ago .- Nelson Mandela revive en el Festival Fringe de Edimburgo a través de "Songs of the free", el concierto del coro de góspel Soweto que celebra el centenario del nacimiento del líder sudafricano y su lucha por la libertad.

Formado en 2002 en Soweto, una ciudad al suroeste de Johannesburgo que fue cuna del movimiento democrático contra el apartheid, la agrupación aúna los ritmos de góspel africano, espiritual y "reggae" para crear una suerte de viaje, que va desde los tiempos de la segregación racial hasta lo que hoy es Sudáfrica.

"Llevamos al espectador a un viaje que empieza en 1976, cuando los estudiantes salieron a la calle y lucharon, hasta las canciones que hablan de cuando Mandela estuvo en la cárcel, de la libertad de la que disfrutamos ahora y del hecho de que estamos orgullosos de ser sudafricanos", dijo a Efe Shimmy Jiyane, director del conjunto.

Esta unión de cante y ritmos tradicionales con versiones de clásicos internacionales como "When the saints go marching in" de Louis Armstrong y "Hallelujah" de Leonard Cohen consigue llevar de la mano a un público emocionado que tararea y no puede reprimir el deseo de aplaudir antes de que terminen los últimos compases.

Ataviados con coloridos vestidos que transportan hasta tierras africanas, dejan salir cada nota acompañándola de bailes y actuaciones en solitario que enloquecen a una audiencia que se pone de pie cuando todavía el espectáculo está a la mitad.

El piano y el bongo marcan la melodía durante sesenta minutos de música que recrean la historia de un país que durante más de cuarenta años estuvo bajo el yugo del apartheid, el sistema contra el que se rebeló Mandela y que le llevó a pasar 27 años encarcelado.

El líder del Congreso Nacional Africano (CNA) fue liberado en 1990 y, con su llegada al poder en 1994 tras las primeras elecciones democráticas, consiguió acabar con la segregación racial en Sudáfrica, conocida como la nación del arco iris por tener once lenguas oficiales, así como numerosas culturas y credos.

El responsable de que cada nota case en su lugar es Milton Ndlakuse, quien, en entrevista con Efe, destacó cómo la agrupación nació con el objetivo de expresarse de forma individual, pero también como colectivo.

"Empezamos a cantar canciones que nos ayudaron a expresarnos ya que estábamos enfadados y queríamos expresarlo mediante la música y el cante. El espectáculo comprende básicamente eso, canciones que cuentan esa lucha y canciones especiales y tradicionales, lo que lo hace un espectáculo muy interesante", comentó.

Todos coinciden en su admiración por Mandela, un sentimiento ampliamente compartido, ya que no es el único espectáculo de homenaje al expresidente sudafricano que alberga el Fringe.

"No sé por dónde empezar para hablar de Mandela. Estamos liberados gracias a él, se cumplen veinticuatro años de la liberación gracias a él. Hizo muchas cosas por Sudáfrica, nosotros somos un coro de góspel gracias a él", sostuvo Ndlakuse.

Para Jiyane, Madiba, como se conoce popularmente a Mandela en su país, es un referente no solo para sus compatriotas, sino "para todo el continente africano".

"Él fue el mayor líder, todo el mundo creyó en él, todo el mundo entendió de lo que hablaba y de dónde venía", afirmó y agregó que con su ejemplo transmitió un mensaje positivo a las nuevas generaciones animándoles a perseguir "aquello que quieran ser en la vida".

"Nelson Mandela hizo mucho por nosotros como país, por eso hoy celebramos su nombre, su legado y todo lo relativo a su figura", recalcó.

Soweto, que cantó varias veces ante el ganador del Premio Nobel de la Paz y estuvo también en el funeral de estado que se organizó tras su muerte en 2013, cuenta en su haber con dos premios Grammy por sus trabajos "Blessed" (2007) y "African Spirit" (2008), además de varios reconocimientos internacionales.

Tras su octava actuación en el Fringe, al que han acudido dieciséis de sus más de cuarenta componentes, el coro se dividirá para atender sus compromisos hasta fin de año en Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Alemania y Holanda.

"Cuando nos ves actuar, ves almas y caras felices que están orgullosas de quienes son, de lo que están haciendo y de todo lo relativo con Sudáfrica", contó Jiyane.