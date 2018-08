Jueves, 16 de agosto de 2018

Roma (EFE).- Los equipos de rescate continuaron por segunda noche consecutiva buscando entre los escombros a posibles desaparecidos tras el derrumbe de un puente en Génova (noroeste de Italia) que ha causado al menos 39 víctimas y 16 heridos. Aunque no se tienen cifras oficiales de los desaparecidos, las autoridades italianas no descartan que pueda haber aún una decena cuerpos bajo los escombros.

ITALIA DERRUMBE

Francia investiga el siniestro en Génova por sus cuatro nacionales muertos

París (EFE).- La justicia francesa ha abierto una investigación por homicidios involuntarios por el derrumbe del viaducto en Génova debido a que entre los muertos hasta ahora identificados hay cuatro jóvenes franceses que iban camino de un festival musical en Sicilia. La Fiscalía de París indicó que el procedimiento se ha iniciado por heridas involuntarias y homicidios involuntarios.

ITALIA DERRUMBE

Atlantia dice que retirar concesión carreteras tendrá impacto en accionistas

Roma (EFE).- Atlantia, que controla la concesionaria de autopistas Autostrade per l'Italia, advirtió que el anuncio del Gobierno de abrir un procedimiento para la revocación de las concesiones tras el desplome del viaducto en Génova (noroeste) acarreará una indemnización y tendrá consecuencias para los accionistas.

AFGANISTÁN ATAQUE

Insurgentes atacan un centro de la agencia de inteligencia afgana en Kabul

Kabul (EFE).- Varios insurgentes atacaron un centro de entrenamiento de la principal agencia de inteligencia afgana, el Directorio Nacional de Seguridad en Kabul, donde se produjo un tiroteo que todavía continúa entre los asaltantes y las fuerzas de seguridad, informaron a Efe fuentes oficiales. El ataque comenzó hacia las 10.00 hora local (5.30 GMT), cuando un grupo de atacantes "tomó posiciones" en un edificio en construcción cerca del centro de entrenamiento del NDS en el oeste de Kabul y comenzaron a disparar, afirmó el portavoz del Ministerio de Interior, Nasrat Rahimi.

COMERCIO ARANCELES

Delegación china viaja a EEUU para tratar por cuarta vez la guerra comercial

Pekín (EFE).- Una delegación china liderada por el viceministro de Comercio, Wang Shouwen, viajará a Estados Unidos a finales de agosto para continuar con las conversaciones que permitan aliviar la tensión comercial entre ambos países. El Ministerio de Comercio anunció que la delegación china ha sido invitada a viajar a EEUU y visitará el país a finales de este mes para hablar de sus preocupaciones mutuas en materia comercial.

COREA DEL NORTE ASESINATO

El juez acepta la acusación de asesinato por la muerte de Kim Jong-nam

Kuala Lumpur (EFE).- Un juez malasio aceptó los argumentos de la fiscalía que imputa cargos de asesinato a las dos acusadas por la muerte de Kim Jong-nam, el hermanastro del líder norcoreano, el año pasado en el aeropuerto de Kuala Lumpur. La vietnamita Doan Thi Huong y la indonesia Siti Aisyah, que frotaron el rostro de Kim con un potente agente tóxico, afrontan la pena capital en caso de ser halladas culpables del suceso que Corea del Sur atribuyó a agentes norcoreanos.

VENEZUELA CRISIS

Cabello acusa a otro diputado de estar involucrado en el atentado a Maduro

Caracas (EFE).- El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó al diputado Ismael García de estar involucrado en el atentado fallido del 4 de agosto contra el presidente Nicolás Maduro, que causó siete heridos. "¿Todavía hay alguien que se deja robar por Ismael García? el tipo es un pillo, es un traidor (...) y está metido en esta conspiración, está metido en esta conspiración, yo lo dije en estos días, lo dije cuando me preguntaron yo lo dije: no, no solo es Juan Requesens y Julio Borges", indicó en su programa de televisión "Con el mazo dando".

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

Salvini dice que Malta acompaña a aguas italianas a barca con 170 migrantes

Roma (EFE).- El ministro del Interior, Matteo Salvini, afirmó que "autoridades maltesas están acompañando a un barco con 170 inmigrantes en dificultad hacia aguas italianas" en un mensaje publicado en su página de Facebook. "Es mi deber informar que una barca con 170 inmigrantes, que se encuentran ahora en aguas de Malta y en dificultad, está siendo ignorado, o mejor dicho acompañado hacia aguas italianas, por las autoridades maltesas", escribió el ministro.

CAMBOYA ELECCIONES

EEUU restringe más visados a responsables del "fraude" electoral en Camboya

Washington (EFE).- El Departamento de Estado de EEUU anunció que está aumentando las restricciones de visados para los responsables de las "fraudulentas" elecciones del 29 de julio en Camboya, que dejaron al país asiático como un virtual estado de partido único. "Las restricciones de entrada pueden aplicarse a individuos tanto dentro como fuera del Gobierno de Camboya que son responsables de las acciones antidemocráticas más notables del periodo previo a la elección fraudulenta del 29 de julio", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

AUSTRALIA CIBERSEGURIDAD

Ciberataques le cuestan más de 5.000 millones de dólares anuales a Australia

Sídney (Australia) (EFE).- Los cibertataques le cuestan más de 7.000 millones de dólares locales (5.087 millones de dólares estadounidenses o 4.469 millones de euros) a los ciudadanos y a las empresas de Australia, dijo el primer ministro del país, Malcolm Turnbull, quien indicó que las autoridades han respondido a más de 14.000 incidentes de ciberseguridad desde el año 2016 por agencias o países extranjeros.

MALASIA AVIÓN

Familiares chinos de víctimas del MH370 piden a Malasia que no cese búsqueda

Pekín (EFE).- Familiares chinos de pasajeros del avión de Malaysia Airlines que el 8 de marzo de 2014 desapareció cuando cubría el vuelo MH370 entre Kuala Lumpur y Pekín se manifestaron junto a la Embajada de Malasia en Pekín para exigir que no cese la búsqueda del aparato, informó a Efe un testigo de la protesta. Una docena de estos familiares, vestidos con camisetas reivindicativas, intentaron hacer llegar a responsables de la embajada una carta con peticiones para el primer ministro malasio, Mahathir Mohamad, quien inicia mañana una visita oficial.

FRANCIA SUBASTA

Se subasta por 108.000 euros una escultura que Rodin regaló a Claude Monet

París (EFE).- Una pequeña escultura de yeso de Auguste Rodin que el artista regaló a su amigo el pintor Claude Monet fue vendida en Cannes por 108.000 euros, anunció la casa de subastas Besch Cannes Auction. La pieza, que representa unas bacantes -personajes femeninos de la mitología romana-, fue adjudicada al Museo Marmottan Monet de París, donde estuvo expuesta durante cuatro meses entre septiembre y enero pasados.