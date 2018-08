Vukcevic: "Ser el fichaje más caro del club me da más ganas de jugar"

Valencia, 14 ago (EFE).- Nikola Vukcevic, centrocampista montenegrino, ha asegurado este martes en su presentación como nuevo jugador del Levante que ser el fichaje más caro del club le da todavía "más ganas de jugar" porque la entidad ha apostado por él y eso supone "una responsabilidad".

El futbolista, que militará cuatro temporadas en el Levante, aseguró que se siente "cómodo" cuando juega bajo presión, aunque destacó que lo negativo de ser la incorporación más cara es que la afición esperará mucho de él.

Vukcevic, quien afirmó que no se encuentra al cien por cien, aunque espera estarlo en un par de semanas, se consideró como "un jugador agresivo con calidad a la hora de dar pases que puedan crear ocasiones ofensivas".

"Hace pocos días que vine y he visto que el Levante tiene mucha calidad", expresó el futbolista montenegrino, quien añadió que el equipo "puede hacer algo mejor de lo que hizo en la pasada temporada".

El centrocampista, de 26 años, comentó que conoce el club gracias a Pedja Mijatovic, compatriota que militó en el equipo valenciano, y que siente "orgullo" por poder seguir la misma trayectoria.

"Paco López -entrenador del Levante- me ha deseado buena suerte y me ha dado consejos, pero todavía no nos ha dado tiempo a profundizar", concluyó.