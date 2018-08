El Sporting traspasa a Federico Barba al Chievo de Verona

Gijón, 14 ago (EFE).- El Sporting ha traspasado al central Federico Barba al Chievo de Verona, culminando las negociaciones mantenidas entre los dos clubes desde hace días y, aunque no ha desvelado el montante de la operación, el club rojiblanco había remitido a los clubes interesados a la cláusula de rescisión que es de 3 millones de euros.

El Sporting confirmó esta operación a través de su página web en una escueta nota de prensa en la que también agradece al central italiano su profesionalidad a lo largo de la temporada que defendió la camiseta rojiblanca y le desea suerte en su futuro profesional tras haberse comprometido con el equipo italiano por cuatro temporadas.

Con el traspaso de Barba y el anterior de Sergio Álvarez, el Sporting recauda 7 millones de euros que podrá añadir a la cantidad ya presupuestada para el capítulo de refuerzos para incorporar a dos delanteros que marquen la diferencia ya que hasta el momento todas las llegadas han sido a coste cero.

La dirección deportiva cerró esta operación pero tiene pendiente el fichaje de Nick Blackman, un delantero inglés que desde el pasado domingo se encuentra en Gijón pero que todavía no ha firmado pendiente de solucionar el acuerdo definitivo entre el Sporting y su club de origen, el Derby County.

Mientras Miguel Torrecilla apura el tiempo para incorporar delanteros, el técnico Rubén Baraja ordenó una doble sesión para el día de hoy y en la matinal combinó una primera parte de gran exigencia física con otra en la que disputó un partidillo entre los componentes de la plantilla, en la que sigue sin contar con ni un solo delantero a falta de cuatro días para el comienzo de la liga.

La mayor novedad con respecto a la pasada temporada estará en el centro del campo, ya que sólo continúa Carmona tras las marchas de dos hombres fundamentales en el esquema de Baraja como fueron Álex Bergantiños y Sergio Álvarez.

La alineación con la que trabajó más minutos fue la formada por Mariño, Molinero, Álex Pérez, Babín, Canella, Cofie, Carmona, Pedro Díaz, Sousa, Pablo Pérez y Traver.

La gran novedad sería la presencia de Pedro Díaz en la medular en lugar de Nacho Méndez mientras que la presencia de Traver en el once inicial del Sporting en Alcorcón el próximo sábado depende de la recuperación o no de Robin Lod, que lleva una semana entrenando al margen de sus compañeros debido a diversas molestias musculares si bien no está descartado.