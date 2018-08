Kirchnerismo resta importancia a posible impacto electoral de caso corrupción

Buenos Aires, 14 ago (EFE).- Agustín Rossi, el jefe del bloque de diputados del peronismo kirchnerista, afirmó hoy que a su agrupación no le preocupa "mucho" el impacto que en las elecciones de 2019 pueda tener el escándalo por los presuntos sobornos de empresarios a miembros de los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).

"A nosotros el impacto político que pudiese tener mucho no nos preocupa en términos electorales. Sí nos preocupa la manipulación de un sector de la Justicia detrás de objetivos marcadamente políticos", dijo Rossi a Futurock FM a poco más de un año de los próximos comicios presidenciales, que estarán precedidos de unas primarias para elegir a los candidatos oficiales de cada partido.

Hace casi dos semanas se destapó una supuesta red de sobornos entre empresarios de la obra pública y funcionarios de los gobiernos kirchneristas, por lo que fueron detenidas e impotadas varias personas de ambos bandos, entre ellos la propia expresidenta.

Cristina Fernández de Kirchner, actual senadora, acudió este lunes a declarar y negó haber encabezado una "asociación ilícita", al tiempo que denunció ser víctima de una persecución política y judicial impulsada por el Gobierno del presidente, Mauricio Macri.

"Está claro que a quien buscan es a Cristina. Es imposible no tener una mirada política sobre esto en un momento de profundización de la crisis económica en donde el Gobierno no sólo genera estragos sociales sino que también empieza a mostrar la imposibilidad de manejar las variables macroeconómicas", remarcó Rossi.

Según el jefe de la bancada de diputados del kirchnerista Frente para la Victoria, esto se destapó "al mismo tiempo" que se registraba un "crecimiento sostenido en las encuestas" de Fernández.

Además, consideró que se trata de una investigación "con poco tinte de transparencia" y consideró "muy difícil" saber si lo que se relata pasó de verdad.

"Yo fui parte de ese Gobierno, estuve al frente del Ministerio de Defensa. Sé la mirada intensa que tenía Cristina alrededor del manejo de los fondos públicos, de su honestidad y transparencia en ese sentido", sentenció el diputado, quien ya ha confirmado su intención de ser precandidato presidencial.

En este sentido, apostó por "tratar de construir una coalición política lo más amplia posible", donde el Partido Justicialista -histórica formación peronista a la que se adscribe el FpV- tiene un "rol importante que cumplir".

"Trabajar todos juntos, tratar de evitar lo que va a ser el seguro intento reeleccionista de Macri", resumió Rossi.

Hasta ahora, Fernández -que cuenta con fueros y no puede ser detenida por la Justicia si el Senado no lo autoriza- no ha aclarado si se postulará de nuevo a la jefatura de Estado.

"La realidad es que hoy no es candidata. Obviamente, si Cristina es candidata, el espacio político al cual yo quiero representar ya tendría una representante en el caso de que ella fuese. Para mí las cosas están absolutamente claras en este sentido", remarcó Rossi, quien condicionó su postulación a lo que haga Fernández.