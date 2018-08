Joselu: "Sentía que debía jugar en el Real Oviedo"

Oviedo, 14 ago (EFE).- El nuevo delantero del Real Oviedo, Joselu, señaló hoy en su presentación que "sentía que debía jugar" en el conjunto carbayón, objetivo que logró concretar tras unas negociaciones difíciles "por el tema económico con el Granada" y del que nunca dudó porque era el proyecto que más le "ilusionaba y convencía".

"Quería jugar en el Real Oviedo este año y, si no seguía en el Granada, era para venir aquí. Este club ha sido el que más me ha querido desde un primer momento y es algo mutuo, es un proyecto ilusionante y en una gran ciudad. Son cuatro años de contrato pero ojalá sean mínimo cuatro", explicó el jugador, que busca "asentarse" en Oviedo tras varios años cambiando de equipo.

El jugador, que fue recibido por unos 300 aficionados en el Tartiere, no quiere generar "presión de más" y aunque agradeció la ilusión que ha despertado su fichaje, matizó que su llegada no es la de "un Messi ni un Cristiano, sino la de un jugador más de Segunda División".

"Es de agradecer toda esa muestra de cariño, pero quiero ir con tranquilidad y paso a paso. Con mejorar la temporada pasada me doy por satisfecho, pero estoy seguro de que va a verse al mejor Joselu aquí porque vengo con muchas ganas", señaló el futbolista, que no quiso hablar del resto de ofertas que tuvo por "respeto" al ser preguntado por el interés del Sporting de Gijón.

Respecto a la competencia, el onubense señaló que en 42 jornadas de Liga habrá "rachas buenas y rachas malas", por lo que tanto él como Ibra y Toché tendrán sus respectivos momentos, y no quiso dejar fuera de esa "competencia sana" a Steven, delantero del filial al que incluye en la dinámica del primer equipo.

En lo personal, Joselu confesó que los amigos que tiene en la plantilla -Carlos Hernández, Saúl y Christian- han estado llamándole todo el verano para convencerle de que se uniera al conjunto carbayón, apoyo que le hace sentirse desde ya "integrado y arropado" en el vestuario azul.

"Me han facilitado las cosas todos ellos, incluso Ángel Martín, el director deportivo, ha llamado insistentemente a mis agentes para saber de mi situación. Me han hecho sentir que volvería a ser un jugador importante, que me querían sí o sí, y no dude ni un sólo momento", concluyó el ariete.

Joselu se incorporará el miércoles a la dinámica de trabajo del Real Oviedo, que tiene la vista puesta ya en esa primera jornada ante el Extremadura, cita a la que el punta podría llegar si el rendimiento en estos cuatro días que restan de entrenamiento convence al cuerpo técnico.