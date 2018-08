Derribados cinco drones que se acercaban a base aérea rusa en Siria

Beirut, 14 ago (EFE).- Cinco drones que se aproximaban a la base aérea de Hamimim, situada en la provincia siria de Latakia (norte) y concedida por Damasco a las fuerzas rusas, fueron hoy derribados, según la agencia de noticias estatal siria, SANA.

Los aviones no tripulados fueron destruidos a una distancia "prudente" y los estallidos no han ocasionado "ni víctimas, ni daños materiales en la zona", informó la agencia, que no ha acusado a ninguna facción de la agresión.

Hasta el momento, la autoría del ataque no ha sido asumido por ningún grupo.

SANA aseveró que los "terroristas" han lanzado recientemente "artefactos" desde la provincia vecina de Idleb hacia la base de Al Hamimim.

En varias ocasiones, tanto Damasco como Moscú han informado del derribo de aviones no tripulados que se aproximaban a esa base aérea.

Latakia, situada en la costa mediterránea, es uno de los principales feudos del régimen en Siria junto a la provincia costera de Tartús y Damasco.

La provincia de Idleb, fronteriza con Turquía, es el último refugio de la oposición armada siria, expulsada por las fuerzas leales al régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, prácticamente de todo el resto del país.