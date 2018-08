Caparrós anuncia que Nzonzi está en Roma para pasar el reconocimiento médico

Sevilla, 14 ago (EFE).- El director del área de fútbol del Sevilla, Joaquín Caparrós, señaló este martes que el centrocampista francés Steven Nzonzi "no se ha entrenado hoy con permiso del club" porque "ha viajado a Roma para pasar un reconocimiento médico" con el club italiano, aunque "no se puede decir nada hasta que el traspaso no esté seguro al cien por cien", precisó.

El dirigente, que asistió en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a la presentación del delantero portugués André Silva como futbolista del equipo hispalense, recordó que "el Sevilla se ha hecho grande con la filosofía de los últimos años", que consiste en vender a los jugadores que se revalorizan, así que "una vez que se cierre el traspaso de Nzonzi, se valorará lo mejor para el equipo".

Caparrós anunció también la condición de transferible de su compatriota, el delantero Wissan Ben Yedder, del que dijo que está "dolido por el penalti" fallado en la Supercopa del domingo ante el Barcelona y que "si viene una buena oferta por él, se valoraría", si bien advirtió que "tienen que venir con un buen taco de billetes".

Sin abandonar el mercado francés, el técnico utrerano definió al extremo del Lille Nicolás Pepé como "un futbolista de los muchos que el Sevilla tiene en cartera pero no hay nada más" porque el entrenador, Pablo Machín, "transmite que está contento con la plantilla y, de momento, no se ha hablado de posibles entradas".

Tampoco en la portería se producirá un fichaje que palíe la marcha de Sergio Rico, ya que Machín "está muy contento con los porteros que tiene -el checo Tomas Vaclik y el canterano Juan Soriano- que le están gustando" hasta el punto de considerar "que el puesto está cubierto".

"Pero quedan días de mercado, tenemos que ver y manejar opciones que puedan mejorar la plantilla porque muchos futbolistas que ya han estado en el club, y otros también, nos han llamado para volver. A los jugadores les gusta venir al Sevilla", apostilló Caparrós.