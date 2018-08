Borja Iglesias: "Aun tenemos margen de mejora"

Barcelona, 14 ago (EFE).- El delantero Borja Iglesias, una de las caras nuevas del Espanyol para esta temporada, se mostró satisfecho por la pretemporada que ha hecho el equipo, que ha ganado los seis partidos de preparación disputados, pero cree que todavía puede mejorar.

"Nos queda mucho aun. La pretemporada es para generar ilusión y prepararte bien. En ese sentido, llegamos muy bien, pero tenemos margen de mejora. Llegamos en unas condiciones que hubiésemos firmado al empezar, porque no es fácil iniciar con una nueva idea de juego y un nuevo técnico. El proceso ha sido positivo", resumió.

El punta gallego, en cualquier caso, avisó de que aunque "la pretemporada ha sido muy bonita" y el equipo "ha disfrutado" mucho, "el sábado empieza otra cosa", en referencia al debut liguero ante el Celta.

Aunque se mostró convencido de que, con Joan Francesc Ferrer 'Rubi' en el banquillo, el equipo demostrará siempre personalidad: "Pensamos en nuestra idea, vamos a intentar plasmarla. Si el otro equipo quiere generar las mismas situaciones, intentaremos ser superiores. Vamos con muchas ganas de ser protagonistas".

El delantero gallego fichó este verano por el Espanyol, que pagó al Celta 10 millones de euros, tras marcar 23 goles con el Zaragoza en Segunda División, y ha sido uno de los protagonistas de la pretemporada.

En este sentido Borja aseguró sentirse "preparado" para rendir en Primera. "Quería crecer, progresar, y todos queremos ser protagonistas. A día de hoy me veo protagonista porque estoy en una plantilla de Primera, que es lo que buscaba. No busco otra cosa. Mi ilusión es empezar jugando y jugarlo todo. Me veo con las expectativas cumplidas porque es una plantilla de Primera, porque el club ha apostado fuerte por mí. Y estoy muy feliz porque tengo esa oportunidad y quiero aprovecharla", manifestó.

Salvo contratiempo, Borja podría debutar en partido oficial con el Espanyol, el próximo sábado, ante su exequipo. El delantero tiene claro que, en caso de marcar, habrá festejo.

"Sí lo celebraría. Primero, porque no voy a faltar el respeto a nadie, pero si no lo celebro sí que faltaría el respeto a mis compañeros, a mi afición y a mí mismo. Es bonito, porque lo voy a vivir en mi tierra, con mi gente cerca", concluyó.