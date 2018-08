Aspas: "Mejorar los números del año pasado será difícil"

Vigo, 14 ago (EFE).- El internacional español Iago Aspas, delantero del Celta de Vigo, afronta la temporada 2018-19 con la convicción de que está capacitado para superar los 22 goles que marcó en el pasado campeonato liguero a pesar de su dificultad.

"Sé que va a ser complicado pero la temporada pasada ya mejoré los de la anterior. A mí siempre me gusta superarme año a año pero también sé que mejorar los números del año pasado será difícil", admitió en su comparecencia ante los periodistas.

Aspas no quiso comparar el nivel de este Celta con el del pasado curso. "Eso no lo sabremos hasta final de temporada. Si quedamos mejor, habrá mejor plantilla y si quedamos peor, será peor. Este verano se han ido jugadores importantes y han venido jóvenes con mucho futuro por delante".

El delantero celeste, no obstante, sí tiene claro que el equipo dirigido por Antonio Mohamed tiene que luchar por clasificarse para una competición europea.

"Es cierto que hay equipos que se han reforzado muy bien y se han gastado mucho dinero pero yo siempre aspiro a lo máximo y me gustaría volver a jugar en Europa", comentó Aspas, que restó importancia a no haber ganado ninguno de los cinco amistosos de pretemporada.

"Estos resultados son relativos, no valen para nada, sólo para refrendar la idea del míster y coger sus conceptos. A mí me gusta empezar la Liga ganando, no concibo otra cosa que ganar los tres puntos el sábado", subrayó.

Sobre el Espanyol, primer rival liguero, apuntó que "han cambiado mucho su filosofía aunque no hayan fichado muchos jugadores. Se fue un jugador importante como Gerard Moreno pero también han fichado gol con Borja Iglesias".