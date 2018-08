Ramón Cid: "El equipo cumplió"

Madrid, 13 ago (EFE).- El equipo de atletismo de España "cumplió" las expectativas en los Europeos de Berlín al ganar diez medallas, aseguró su director técnico, Ramón Cid, al llegar este lunes junto a los atletas al aeropuerto de Madrid.

"En cuanto a cifras y números hemos cumplido las expectativas de finalistas, de medallas y en números estamos muy bien", afirmó Cid.

El equipo español, liderado por 96 atletas, el más numeroso de la historia, ganó el oro en 20 km marcha por Álvaro Martín y María Pérez, las platas de Fernando Carro en 3.000 m obstáculos y Diego García en 20 km marcha, así como el equipo masculino de maratón.

Mientras que el bronce lo ganó Orlando Ortega en los 110 m vallas, Ana Peleteiro (triple), Julia Takacs en 50 km marcha, el relevo masculino en los 4x400 y el equipo femenino de maratón.

Álvaro Martín explicó sus sensaciones de campeón de Europa. "Me sabe a muchísimas cosas. Parece mentira, pero la medalla a mí me huele, me sabe, la puedo tocar y la verdad es que es una alegría y ahora lo que toca es disfrutarla", dijo el ganador de la medalla de oro en 20 km en marcha.

Por su parte, María Pérez, también medalla de oro en 20 km en marcha, resaltó que aún no es "consciente" de su triunfo en los Europeos de Berlín y que ahora toca "asimilarlo".

"El objetivo era seguir mejorando día a día. Hhora hemos podido conseguir una medalla, mañana hay que mirar hacia delante", puntualizó Pérez.

Mientras que Fernando Carro, ganador de la plata en 3.000 m obstáculos, reconoció que lo más complicado para obtener esta presea fue la gestión mental para evitar cometer los menores errores posibles.

"Salir en el estadio abarrotado con 45 mil personas y ser frío en las decisiones en los movimientos y no apresurarte a cambiar en el momento que no debes cambiar fue lo que me otorgó la plata", señaló Carro.

Diego García, plata en los 20 km en marcha, dijo que su mayor reto para obtener la medalla fue superar una "carencia física" que tenía en estos Europeos.

"Lo más complicado fue no contar con las mejores sensaciones en carrera como he tenido este año en otras competiciones. Uno lo sabe cuando está compitiendo, las fuerzas que le quedan, y yo sabía que no contaba con tantas armas como en otras ocasiones, no me veía con fuerza al final", reconoció.

"Pero hubo que 'salvar los muebles' como se pudo. Mentalmente creo que estuve muy bien y creo que me salvó quizás la carencia física", detalló.