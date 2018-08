Dwamena: "Elegí el Levante porque es un gran paso para mí"

Valencia, 13 ago (EFE).- Raphael Dwamena, delantero del Levante, ha declarado este lunes en su presentación como nuevo jugador de la entidad valenciana que eligió venir a este club porque supone "un gran paso" para él, tanto por su nivel futbolístico como por su entorno.

El jugador ghanés, de 22 años, aseguró que antes de fichar por el club se puso en contacto con su nuevo compañero Emmanuel Boateng, quien le habló "muy positivamente" de la entidad, en la que espera "hacerlo bien porque es un desafío jugar en el Levante".

"No tengo presiones por ser el fichaje más caro, estoy lleno de alegría. Hace un año en Inglaterra me dijeron que no iba a jugar más a fútbol y hoy estoy aquí. Agradezco a Dios y al club por estar en el Levante", expresó el jugador.

El internacional por Ghana, que se considera un jugador rápido, declaró que se está "adaptando poco a poco" a la plantilla, que le dieron "una calurosa bienvenida".

"He jugado dos partidos y he hecho un par de entrenamientos y ahora tengo que conocer bien al técnico y a los jugadores", añadió.

"LaLiga es una de las mejores del mundo. Estoy muy feliz de estar aquí porque es un paso en más en mi vida y de poder jugar contra buenos jugadores o ante el Real Madrid y el Barcelona", manifestó el ghanés.

Dwamena, que tuvo la oportunidad de jugar en el CSKA Moscú, afirmó que habló con su agente para ir a un club en el que confiaran en él.

"Dios tiene un plan para mí y ahora quiere que esté aquí. El Levante siempre ha apoyado a jugadores africanos y me dio buenas sensaciones desde el minuto cero", concluyó.