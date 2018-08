Spalletti: "Si viene Modric seríamos muy fuertes"

Madrid, 11 ago (EFE).- Luciano Spalletti, entrenador del Inter, dijo este sábado, tras la victoria contra el Atlético de Madrid (0-1), que su equipo sería "muy fuerte" con la llegada de Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, aunque, sin descartar su fichaje, expresó que cree que el jugador seguirá en el club blanco.

"¿Modric? No sé cómo acabará esto. Personalmente, el hecho de que estuviese interesado en venirse con nosotros ya me parece importante. La sociedad ha sido muy buena para crear las condiciones para que él pudiese aceptar venirse. Si luego no puede, porque el Real Madrid todavía quiere seguir el trabajo que ha empezado con este futbolista, como creo que será, da igual. Seguimos siendo un equipo fuerte. Si él viene, vamos a ser muy fuertes", declaró.

Spalletti, ya hablando sobre su actual plantilla, destacó la transcendencia del colectivo por encima de las individualidades. "No soy uno que se enamora de un jugador, porque el futbolista individual no lleva a ningún sitio. Siempre es el equipo el que nos lleva a ganar los partidos, a llegar a nuestros objetivos", dijo.

"Lo que me parece interesante es que el equipo, como el año pasado, es profesional, serio, con personas que trabajan seriamente. Luego es importante el gol, pero más importante aún es estar disponibles para hacer un trabajo duro como el de la segunda parte, cuando nos encerraron porque el Atlético es un equipo fuerte", dijo.

"En los últimos cinco años se ha demostrado que el Atlético es un equipo muy fuerte. Su entrenador les ha llevado a algo muy bueno, tiene jugadores que saben muy bien elegir al centímetro donde colocarse entre líneas para molestar tanto a la defensa como al centro del campo. En la primera parte hemos hecho un buen partido, en la segunda hemos concedido demasiado", declaró del encuentro.