Hugo Mallo: "Este partido nos ha venido bien para coger confianza"

Vigo, 11 ago (EFE).- El capitán del Celta de Vigo, Hugo Mallo, restó importancia a cerrar la temporada sin conocer la victoria y dijo que el partido de esta noche contra el Mainz 05 les ha venido "muy bien" para coger "confianza" antes de recibir al Espanyol en la primera jornada de Liga.

"En la primera parte hemos sido superiores pero nos faltó ese último pase y estar más acertados en la finalización. En la segunda parte sí que bajamos tanto física como técnicamente. Pero aun así tuvimos alguna ocasión para empatar", manifestó el lateral a Celta Media.

"Este partido nos ha servido para seguir nuestro camino, para coger confianza a pesar de la derrota porque creo que en la primera parte hemos hecho muchas cosas bien. Y luego en la segunda parte sí que nos costó un poco más. Aun así tuvimos alguna ocasión para empatar", agregó.

Hugo Mallo reconoce que el debut liguero ante el conjunto catalán no será "nada fácil" pero espera que el proyecto de Antonio Mohamed arranque con una victoria en Balaídos.

"Empezamos contra un rival que ha hecho una grandísima pretemporada y que viene muy fuerte. Pero nosotros jugamos en casa y también somos un buen equipo, así que esperamos ganar", indicó el canterano, quien en los prolegómenos del partido fue homenajeado por el Celta por su reciente renovación hasta el 2023.

"Aun no me lo creo. Tengo la piel de gallina. No me esperaba tanto cariño, ha sido una semana inolvidable, nunca olvidaré estos días", sentenció el capitán del Celta, que cierra la pretemporada con dos empates y tres derrotas en cinco amistosos.