Hortelano: "Hoy ha habido un pequeño fallo y ha sido mío"

Berlín, 11 ago (EFE).- El velocista español Bruno Hortelano dijo que este sábado él y sus compañeros -Lucas Bua, Óscar Husillos y Samuel García- se llevaron un bronce en los 4x400 que hubiera podido ser oro y que no lo fue por un pequeño fallo suyo.

"Tengo tres compañeros que han hecho un carrerón. Fueron tres postas impresionantes. Óscar lo ha hecho bien, Lucas, en mi opinión, ha hecho la posta de la noche. Y Samuel ha alargado esa propuesta", dijo Hortelano poco después de la carrera.

Hortelano fue el último corredor del relevo y perdió el primer lugar a falta de unos cincuenta metros de la meta.

"Yo lo he cogido y he salido a fuego, he salido a ganar, lo he dado todo y me he encontrado con que a falta de cincuenta metros sentía fatiga en la piernas", explicó.

"Cuando llega ese momento ya no haya nada que se pueda hacer, lo que queda es rezar e intentar llegar a la meta vivo y he hecho exactamente eso", agregó.

Después, debido a ese desfallecimiento final, el gran rendimiento de sus compañeros sólo alcanzó para el bronce.

"Me han pasado dos equipos y nos quedamos con un bronce que podría haber sido oro. Hoy ha habido un pequeño fallo y ha sido mío, tengo responsabilidad por eso. Pero este equipo es fabuloso y ha hecho historia esta noche; señaló.

Al termino de la carrera, según admitió Hortelano, tuvo más la sensación de haber perdido el oro que de haber ganado el bronce pero, agregó, "vinieron mis compañeros y me levantaron".

Lucas Bua, por su parte, dijo que todos estaban orgullos de la tercera posición y del equipo. "Orgullosos de la tercera posición y del equipo que tenemos. Hemos salido sin complejos a por el oro. En mi caso me lanzado como si no hubiera mañana por la calle libre. He conseguido ponerme adelante y para mi sorpresa me he mantenido tal vez por la motivación de ver que iba sacado metros y metros", dijo.

Husillos recordó que el equipo no lo forman sólo los cuatro que corrieron este sábado, sino también los tres suplentes. "Nosotros hemos sido siete. El viernes otros dos compañeros lucharon por meternos en la final", dijo.

"Lo más importante es que lo continuemos lo que hemos empezado en Londres, el año que viene tendremos un Mundial en Doha y dos años después unas olimpiadas en Tokio y nosotros lucharemos por estar allí", agregó.