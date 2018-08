Berizzo: "¿Kepa? No podemos llorara alguien que ya no está"

Bilbao, 11 ago (EFE).- El entrenador del Athletic Club, el argentino Eduardo Berizzo, dijo este sábado en Hannover, tras el amistoso de equipo ante el conjunto local (2-0), que el club bilbaíno no puede "llorar a alguien que ya no está", en referencia a Kepa Arrizabalaga y su marcha hace unos días al Chelsea.

"Un entrenador se preocupa por los que están, no podemos llorar la partida de alguien que ya no está. Yo me encargo de buscar soluciones y creo que tenemos posibilidades de cubrir su ausencia con eficacia, con certezas. Tenemos porteros de nivel", aseguró en declaraciones distribuidas por el club rojiblanco.

Para Berizzo, "la situación que ha sucedido" al respecto del meta internacional "ha sido un deseo, un pago de cláusula" con el que "Kepa ha preferido continuar su carrera en el Chelsea". "Y nosotros debemos preocuparnos de que su reemplazante o sus reemplazantes estén en la mejor condiciones posibles", añadió.

"Un equipo reacciona siempre a las ausencias y de buen equipo es reemplazar a las ausencias dando valor a las presencias", resumió lo que quiere de su equipo para olvidar el asunto Kepa.

De cara al futuro inmediato, el 'Toto' admitió la dificultad del Athletic para intentar "fichajes de última hora, un fichaje que encaje en lo que necesitamos y que sean fáciles de realizar". "Podemos imaginar y fantasear con muchas operaciones que podemos hacer pero de ahí a la realidad no hay tan corta distancia", asumió.

Aunque, aseguró no fantasea con fichar a Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad. "No, no fantaseo con eso. Creo que la plantilla esta bien planificada. Y con esto no quiero decirle que Oyarzabal no es un futbolista que me apetecería o que juega mal. No quiero ser ambiguo, pero sí decir que cuando conformamos la plantilla sabemos lo que tenemos y exprimiremos nuestras opciones. Ya veremos en el futuro qué depara o qué se necesita", explicó.

Respecto a los porteros, valoró las cualidades de Alex Remiro, quien apunta a titular en el debut liguero por la marcha de Kepa y la lesión de un Iago Herrerín con el que no se atrevió a decir cuando espera que vuelva de su percance muscular.

"La mentalidad de pelear por el lugar y la serenidad de que diste todo lo posible es propia de Remiro. Es un hombre sereno, apocado, que ataja a partir de esa serenidad que demuestra y para nosotros es deber darle y otorgarle la serenidad de que se sienta parte de un equipo que lo siente como su portero", apuntó.

Berizzo, por otro lado, desveló que Aritz Aduriz ni jugó hoy ante el Hannover 96 ni jugará mañana ante el FC Augsburgo por una molestias con las que prefiere "no arriesgar" para que no se pierda el debut liguero.

También se decantó por Raúl García en medio campo antes que en ataque -"puede ser nuestro 8 o nuestro 10, aunque perdamos profundidad" y destacó "los 45 minutos muy buenos de Iñigo (Córdoba)", al que también le pide "profundidad"

Sobre el partido de hoy aseguró que le gustó más la segunda parte que la primera y respecto a la pretemporada, explicó que le "gusta la convicción con la que realizamos la presión" y también que le "gustaría mejorar" la efectividad en la definición de las ocasiones de gol y "tener más regularidad, sentir que todo está ajustado".