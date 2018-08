Peleteiro: "No estoy muy contenta; me he quedado a un centímetro de la plata"

Berlín, 10 ago (EFE).- La triplista gallega Ana Peleteiro dijo este viernes, tras ganar la medalla de bronce en los Europeos de Berlín, dijo que no estaba muy contenta ya que se había quedado a un centímetro de la plata.

"La verdad, no estoy muy contenta, me he quedado a un centímetro de la plata. Lo que pasa es soy inconformista, tal vez mañana mire las cosas distinto esté supercontenta y tal dentro de diez años me diga, jolín ¿por qué estabas triste?", dijo.

Peleitero dijo de momento la medalla "le sabe a poco" porque estaba muy bien pero dijo que había que mirar hacia adelante ya que la temporada para ella no ha acabado y tiene todavía por delante la final de la Liga de Diamante.

La atleta admitió que en muchos sentidos había sido una muy buena competición pero subrayó que no podía mentir diciendo que estaba superfeliz.

Sin embargo, admitió que si hace dos años, cuando estaba lesionada, alguien le hubiese dicho que iba a ser bronce europeo no se lo hubiera creído.

"Hace dos años yo estaba en casa llorando, con el pie reventado y viendo a mis compañeras saltar y si alguien mi hubiera dicho... mira chavalilla, en dos años vas a ser bronce europeo no me lo hubiera creído", dijo.

"Pero ahora que he trabajado tanto y que me he quedado tan cerquita, es algo que da coraje", añadió.