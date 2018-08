Márquez prefiere seco, aunque haya sido el más rápido en agua

Spielberg , 10 ago .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) asegura que prefiere una carrera en seco para el Gran Premio de Austria, que el domingo se disputará en el circuito Red Bull de Spielberg, a pesar de que ha sido el más rápido en agua.

"Prefiero en seco. Más seguridad, más control... En agua hemos ido rápido, pero creo que no se sabe en realidad el nivel de cada uno, ya que todos los pilotos hemos salido un poco para probar simplemente la moto, para ver la electrónica, la puesta a punto... Pero yo no sé salir lento y tengo que apretar", explicó Márquez.

"Me han dicho -por sus ingenieros y mecánicos- que tenía que salir ya, pero también me han dicho que saliese, que diese unas vueltas tranquilo, pero me he encontrado bien en agua y creo que las Ducati no pueden utilizar toda la potencia que tienen porque les patina la rueda", indicó el piloto de Repsol.

"En seco, que es lo serio, como se prevé que sea la carrera del domingo, estamos bien, estamos bastante bien, y sí que es cierto que las tres Ducati están primera, segunda y tercera, y han puesto neumático, pero Dovizioso ha demostrado que está muy bien, va rápido y constante y de momento yo diría que está un pasito por encima de nosotros. Pero tenemos que entender todos los neumáticos y, a partir de ahí, ver cuál es el mejor para nosotros", comentó Marc Márquez.

El piloto de Repsol insistió en lo que ya anticipó en Brno, que no se veía tan lejos de sus rivales, pero aclaró: "Eso no significa que vas a salir y vas a ser el más rápido, sino que vas a salir y vas a estar ahí y éste era el objetivo número uno, salir y estar lo más cerca posible y estamos muy cerca".

"En los papeles creo que estamos preparados para hacer tercero o segundo, pero bueno, el objetivo es intentar trabajar porque la diferencia con Dovizioso sea muy pequeña y es ahí donde tenemos que dar ese pasito para estar con él y luchar por la victoria", señaló el piloto.

Al referirse a sus rivales en la general provisional del campeonato, Marc Márquez confirmó que "los pilotos Ducati son los más completos, tienen mejor base entre circuito y circuito; no tienen puntos débiles, y los que tienen son como los nuestros".

"Ahora digo que es Valentino (Rossi) porque va segundo, pero cuando sea Dovizioso, que será de aquí a no mucho, entonces será Dovizioso, es el piloto que lo está haciendo mejor en esta segunda parte y sí es cierto que en la primera no ha sido así porque ha cometido tres fallos, tres ceros, y eso perjudica mucho en el campeonato", reconoció el líder del mundial y del equipo Repsol Honda.

La peligrosidad del trazado en caso de lluvia no le pareció tal a Marc Márquez "como en cualquier otro trazado si llueve de la misma manera", ya que para él "es bandera roja en cualquier circuito, no es que aquí sea distinto".

"Si hay agua normal es un circuito seguro, está bien, sólo hay un punto delicado, muy peligroso, que es la curva dos, peligroso pues hay escapatoria, pero se llega a 300 por hora, frenas un poco inclinado y es ahí en donde tienes que tener más tacto", comentó Marc Márquez.