Marcelino espera cuatro jugadores de ataque para cerrar la plantilla

Valencia, 10 ago (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, afirmó que está a la espera de cuatro jugadores de ataque para cerrar la plantilla para la próxima temporada, pero añadió que las decisiones se van a adoptar sin apresurarse y sin optar por aquellas que no se consideren convincentes.

"Se tienen que dar circunstancias que nos garanticen la mejora de la plantilla", explicó Marcelino en rueda de prensa, en la que no quiso entrar en detalles sobre jugadores concretos que no pertenecen al club.

También señaló que "salvo ofertas irrechazables" quiere mantener a los jugadores importantes. "A día de hoy, no me consta que Rodrigo Moreno pueda salir", señaló.

Respecto a Gonzalo Guedes y su posible llegada desde el PSG indicó que si el club francés se plantea su salida, aumenta su confianza en que pueda llegar, aunque no descartó que se lo quieran quedar.

Marcelino indicó que no podía decir nada sobre el futbolista del Atlético de Madrid Kevin Gameiro porque no pertenece al Valencia. "Si sucede algo, ya lo valoraremos, pero ahora no voy a pronunciarme al respecto", agregó.

Preguntado sobre la posibilidad de que su llegada no se produzca por decisión del entrenador del equipo madrileño, Diego Simeone, hasta después del día 20, fecha del encuentro entre ambos equipos, indicó que siente "mucho respeto" por Simeone, por sus éxitos y su profesionalidad. "Sus decisiones son todas respetables", dijo.

Sobre la posible llegada del delantero internacional belga del Chelsea, Michy Batshuayi, señaló que es un "muy buen" futbolista. "El mercado inglés se cerró anoche y no sé si el jugador está cerca o lejos", agregó.

Respecto a la posibilidad de cambios en la zaga tras la salida de Martín Montoya, indicó que cuenta con ocho defensores más Javi Jiménez y que el mercado decidirá si "los ocho que ahora están son los que al final serán".

En cuanto al joven centrocampista serbio Uros Racic, uno de los cinco nuevos fichajes, afirmó que su participación en un partido del filial era consecuencia de la decisión de que dispusiera de minutos tras no haber podido ir con el equipo a Inglaterra.

Marcelino consideró que Francis Coquelin, en la última etapa de la recuperación de su grave lesión, es otro refuerzo para la nueva temporada. "Nos dio mucho en el poco tiempo que estuvo y evoluciona muy bien. No es una prioridad el momento en el que vuelva, lo importante es que se recupere perfectamente", indicó.

Finalmente, el técnico asturiano indicó que "lo lógico" será que tanto Nacho Gil como Álvaro Medrán salgan del club próximamente.