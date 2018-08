Marc Gual: Espero ser una pieza clave para lograr el objetivo

Zaragoza, 10 ago (EFE).- El nuevo fichaje del Real Zaragoza, Marc Gual, ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que ha señalado que espera "ser una pieza clave para lograr el objetivo" del ascenso y "ayudar al equipo en todas las facetas".

El jugador catalán se ha definido como un delantero "bastante completo que puede jugar tanto dentro como fuera del área".

En cuanto a los motivos que le llevaron a recalar en la disciplina zaragocista, el de Badalona ha destacado que le "gustó mucho el proyecto" y la insistencia del director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui.

Asimismo, ha señalado la importancia de que el proyecto continúe: "La mayoría de los jugadores son los mismos y sé de primera mano que hay muy buen grupo".

"Esto te ayuda a tener unidad en el equipo y da un plus en el campo que esperamos aprovechar", ha añadido.

Consciente de las expectativas generadas en torno a su fichaje, el jugador ha asegurado que lo importante es hacerlo bien para cumplir con ellas: "No me centro en eso, me centro en mí. Espero hacerlo bien y que se cumplan las expectativas que tiene la gente".

En este sentido, también han surgido comparaciones con el ex delantero del Real Zaragoza, Borja Iglesias: "Es una temporada nueva y soy un jugador diferente, no me voy a centrar en sustituir a Borja Iglesias".

El Sevilla FC y el Real Zaragoza han llegado a un acuerdo para la cesión del futbolista durante la próxima campaña, con opción de prorrogarla durante una temporada más.

Formado en las categorías inferiores del Real Club Deportivo Espanyol, Marc Gual ha disputado las dos últimas temporadas en la Liga123 con el Sevilla Atlético, ofreciendo grandes resultados sobre todo en la primera campaña, en la que el delantero consiguió anotar un total de 14 tantos en apenas media temporada.