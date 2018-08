La libertad de expresión será tema central del festival Temporada Alta 2018

Barcelona, 10 ago (EFE).- La libertad de expresión será uno de los temas centrales de la próxima edición del Temporada Alta de Girona, que ha encargado un espectáculo sobre el tema a un colectivo liderado por Carla Rovira, según ha informado hoy a Efe el director del festival, Salvador Sunyer.

"El compromiso de Temporada Alta con la actualidad ha estado siempre presente en la programación, pero en momentos como los que estamos viviendo toma una relevancia especial", ha dicho Sunyer.

En su opinión es "muy alucinante" que la libertad de expresión "vuelva a estar en el centro de las reivindicaciones", tras sucesos como las denuncias contra varios raperos por el contenido de sus letras.

Por eso, la dirección de este prestigioso festival, que se celebrará en Girona durante el próximo otoño, ha decidido "buscar a alguien joven, que no haya vivido luchas anteriores en favor de la libertad de expresión, y encargarle que haga algo, lo que quiera, a partir de la idea de la libertad de expresión y sus límites, si es que debe haber límites".

Carla Rovira, que en la pasada edición del Fira Tàrrega presentó una interesante propuesta titulada "Màtria", ya ha empezado a trabajar sobre el tema con un equipo de creadores formado por Laura Blanch Bigas, Ramon Bonvehí Rosich y Pau Masaló Llorà.

Temporada Alta también ha anunciado hoy uno de los espectáculos más destacados de su programa internacional: "Traviata (You deserve a better future)" del Théatre des Bouffes du Nord, espacio de referencia de Peter Brook, cuya función en el Auditori de Girona supondrá su estreno en España.

El montaje revisa el personaje de Marie Duplessis, una famosa cortesana francesa que inspiró a la protagonista de la novela "La Dama de la Camelias", y la presenta como una mujer libertaria a la que no se le ha hecho justicia históricamente.

Además, borra la frontera entre teatro y ópera, y entre espacio ocupado por músicos, cantantes y actores, compartiendo todos escenario.

En el apartado internacional también se ha sabido hoy que la compañía británica 1927, que ya estuvo el año pasado en Temporada Alta con "Golem", volverá con "The Animals and Children took to the Streets".

En total, Temporada Alta presentará cerca de cien título de teatro, danza, circo, música, género familiar y otras disciplinas, que se podrán ver en 8 poblaciones de la provincia de Girona y en 20 escenarios diferentes, algunos de los cuales ya fueron anunciados el pasado mes de junio.

Entre ellos, "La néta del senyor Lihn", con Lluís Homar y dirección de Guy Cassiers, que reflexiona sobre los emigrantes y los exiliados.

El programa Conexión Iberoamérica presenta de nuevo al dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco, con "El bramido de Düsseldorf", de autoría propia.

Además Blanco estará presente como creador de una de las coproducciones del festival con el TNC, la ya anunciada "Kassandra", un monólogo dirigido por Sergi Belbel.

Por su parte el argentino Claudio Tolcachir montará en catalán su reconocida obra "L'omissió de la família Coleman", que hará temporada en el Teatro Romea de Barcelona.

Dentro de la programación iberoamericana también se inscribe el estreno en Cataluña de "Cronología de las bestias", una pieza protagonizada por Carmen Machi y escrita por Lautaro Perotti, un dramaturgo emergente que gira en la órbita de Timbre 4 de Buenos Aires, la sala y compañía teatral de Tolcachir.