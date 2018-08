Juan Muñoz: "Humildad, trabajo y sacrificio son los valores del Alcorcón"

Alcorcón , 10 ago .- El delantero sevillano Juan Muñoz, que la pasada temporada jugó en el Almería, declaró este viernes, en su presentación oficial, que su llegada al club madrileño se debe a la coincidencia de valores personales como "humildad, trabajo y sacrificio" y que también posee la entidad.

Juan Muñoz, de 22 años, se crió en la cantera del Sevilla, club con el que llegó a debutar en Primera el 8 de febrero de 2015 frente al Getafe y con el que disputó un total de doce partidos con el primer equipo.

En la temporada 2016/2017, Juan Muñoz jugó en dos equipos de Segunda. Primero en el Levante, en el que marcó tres goles en seis partidos y después en el Real Zaragoza, en el que también anotó tres tantos en quince encuentros.

La pasada campaña jugó cedido en Segunda, en el Almería, en el que disputó 25 partidos, 16 como titular, y marcó cuatro goles.

"Coincido con los valores del club que son la humildad, el trabajo y el sacrificio, que para mí son los más importantes. Estos valores los he visto dentro del vestuario y son las palabras básicas del cuerpo técnico y del equipo", dijo Muñoz.

El futbolista sevillano, que apenas lleva dos semanas con sus nuevos compañeros, destacó las "buenas sensaciones" que ha tenido en este tiempo.

"El entrenador tiene las ideas claras, sabe los jugadores que tiene y sus puntos fuertes. El equipo es un familia, estamos unidos, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos que tenemos que ir partido a partido", confesó.

Por último, Juan Muñoz habló sobre los aspectos que más le han sorprendido desde su llegada al conjunto alfarero.

"Lo que más me ha sorprendido es el grupo humano del vestuario porque desde el primer momento me acogieron muy bien desde el minuto uno, tanto cuerpo técnico, compañeros y trabajadores. El que estemos unidos es lo que más me gusta. Si somos una familia eso se termina reflejando en el campo", concluyó.