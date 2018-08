El Incibe detecta campaña de correos electrónicos suplantando a Paypal

León, 10 ago (EFE).- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León, ha detectado esta semana una nueva campaña de correos electrónicos haciéndose pasar por Paypal.

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Incibe se ha informado de esta campaña de phishing que intentan suplantar a la famosa empresa procesadora de pagos.

El correo adjunta una supuesta factura y la confirmación de una compra hecha por el cliente.

El cuerpo del mensaje facilita un enlace para poder cancelar la transacción donde se piden credenciales y datos bancarios al usuario.

Desde el Incibe se recomienda tras recibir un correo de estas características y si se han facilitado datos, contactar lo antes posible con Paypal y la entidad bancaria para informarles de lo sucedido.

Además, se debe cambiar inmediatamente la contraseña de acceso al servicio.

Asimismo, el instituto recomienda, para evitar ser víctima de fraudes de tipo phishing, no abrir correos de usuarios desconocidos o de servicios que no se hayan solicitado, eliminándolos directamente, no contestándolos y, en todo caso, no enviar información personal ni descargar archivos adjuntos.