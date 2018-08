Esther Guerrero: "Lo di todo y al final tuve suerte para estar en la final"

Berlín, 10 ago (EFE).- La barcelonesa Esther Guerrero dijo que lo lo había dado todo en la semifinal de los 1.500 metros y que al final había tenido la suerte de meterse por tiempos en la final en los Europeos de Berlín.

"Con mi entrenador habían planificado una carrera en la que fuera atrás, pero me pareció que íbamos muy lentas y entonces decidí tirar. Me dije que si no me metía en la final al menos lo habría todo", dijo.

"Al final he tenido suerte", admitió la atleta, que no logró la clasificación por puestos tras quedarse sin aire en los últimos cincuenta metros.