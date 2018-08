El director iraní Asghar Farhadi presidirá el jurado del Festival de Sarajevo

Sarajevo, 10 ago (EFE).- El Festival de Cine de Sarajevo, el mayor certamen de los Balcanes, abre hoy su 24 edición, en la que se presentarán 266 películas de 56 países y cuyo jurado estará presidido por el director iraní Asghar Farhadi, ganador de dos premios Oscar.

El director de cine turco Nuri Bilge Ceylan, autor de filmes como "Winter Sleep", Palma de Oro del Festival de Cannes 2014, o "Three Monkeys", premio al mejor director en Cannes 2008, será galardonado con el Corazón de Honor de Sarajevo por su extraordinaria contribución al arte cinematográfico.

Ceylan es también el autor de películas "Once upon a time in Anatolia" o "Urak", Gran Prix del Festival de Cannes en 2011 y 2002 respectivamente.

Entre los directores y actores que recibieron el galardón del festival sarajevita en el pasado se cuentan estrellas como el director Oliver Stone y Atom Egoyan, y actores como Robert de Niro, Benicio del Toro, Angelina Jolie y Gael García Bernal.

Este año, además del director y guionista Farhadi, que presidirá el jurado, también estará presente el premio Oscar polaco Pawel Pawlikowski, cuya película "Cold War" abrirá esta noche la muestra.

Hasta el día 17 se presentarán 266 películas en 18 programas diferentes.

Entre los filmes españoles se proyectarán los cortometrajes "Los desheredados", de Laura Ferrés, y "Timecode", de Juanjo Giménez Peña, así como el largometraje "Todos lo saben", de Asghar Farhadi, una coproducción de España, Italia y Francia, protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem.

También estará "El ángel", de Luis Ortega, una coproducción española y argentina; "Teatro de guerra", de Lola Arias, coproducción argentina, española y alemana; el cortometraje argentino-suizo "En la boca", de Matteo Gariglio; el cortometraje chileno "El verano de león eléctrico", de Diego Céspedes.

Se proyectarán "Adam", de María Solrun, una coproducción de México, Alemania, Islandia y EEUU, y "Kaoticni zivot Nade Kadic" (La vida caótica de Nada Kadic), de Marta Hernaiz Pidal, una película mexicano-bosnia en idioma bosnio.