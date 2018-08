Berjón: "Hemos plantado cara a equipos de Primera División"

Oviedo, 10 ago (EFE).- El extremo del Real Oviedo, Saúl Berjón, ha destacado hoy la "intensidad" con la que el técnico, Juan Antonio Anquela, les ha hecho trabajar durante una pretemporada que termina contento, porque desde su posición ve "una muy buena plantilla, un gran grupo y un equipo que ha plantado cara a equipos de primera".

"En el abc de Anquela, la A es de intensidad, eso es lo que le define y nos lo exige. Hemos jugado contra varios equipos de Primera y lo hemos hecho bien, ellos llegaban con carga de trabajo y cansados, pero nosotros también y les hemos plantado cara a todos", analizó el jugador en referencia a los amistosos ante Alavés, Valladolid y Huesca.

El ovetense, que estrena capitanía esta temporada, se muestra "ilusionado" con el nuevo rol que asume en el equipo y afronta con "responsabilidad" su papel en el vestuario porque se trata de representar al club del que es "desde pequeñito", el de su ciudad.

"Yo no soy nadie para dar consejos, los canteranos lo que tienen que tener es ilusión, yo ayudaré a que sigan trabajando y a que no la pierdan nunca, porque eso es el motor de todo esto", comentó el futbolista.

Precisamente un canterano, Steven, completa la baraja de tres delanteros que tiene a su disposición ahora Anquela, y lo hace junto a dos hombres, Ibra y Toché, a los que Saul ve con cosas en común.

"Son dos delanteros grandes que lo que quieren es que se la acerques para meterla, seguramente van a estar ahí como lo estuvo Linares el año pasado. Y Steven también, ojalá se hinchen a meter goles", señaló el capitán carbayón.

En lo deportivo Berjón tiene claro que la variedad de sistemas de juego es "lo mejor que le puede pasar al Oviedo", y señala que jugar con defensa de cuatro este año en lugar de tres centrales más carrileros no será "nada nuevo" para él.

"Es cierto que con cinco tanto Christian como Carlos hacían muy bien las ayudas a banda y este año no podrán caer tanto, pero en realidad, yo llevo jugando toda la vida con cuatro, así que no será nuevo. Anquela jugará con 4-3-3 ahora, o con cinco atrás también. Poder jugar de mil maneras es un plus, así que a adaptarnos todos a ello y a intentar disfrutar", concluyó el jugador azul.