De Arriba: "En mi cabeza sólo está ganar el oro"

Berlín, 10 ago (EFE).- El salmantino Alvaro de Arriba declaró este viernes, tras clasificarse para la final de los 800 metros en los Europeos de Berlín, que ahora en su cabeza está la medalla de oro y se ve en condiciones de pelear por ella, pese a que reconoce el favoritismo del polaco Adam Kszczot

"Mi cabeza es el oro. Hoy me he encontrado bien salvo un pequeño susto. Creo que la referencia a nivel mundial es Adam, un hombre muy difícil de ganar en estos campeonatos, pero mi cabeza está pensando en el oro", dijo De Arriba.

El pequeño susto al que se refiere fue una situación en los últimos metros cuando un rival lo sorprendió al aparecer por fuera lo que lo desconcertó un poco.

"He tenido un pequeño susto a falta de sesenta metros porque iba controlando por fuera pero al mirar adentro y ver al otro polaco... No me lo esperaba y me ha hecho crispar en esos últimos metros pero vengo muy fuerte y he podido aguantar", dijo.

De Arriba admitió que había empezado la carrera con cierto nerviosismo por saber la entidad de los rivales a los que se enfrentaba.

"Si decía que ayer había sido una carrera muy nerviosa hoy los nervios ha sido míos desde que vi quien estaba en la carrera. Estaba Adam y estaba (el francés Pierre Ambroise) Boissé y sabía que iba a ser una carrera de altísimo nivel", dijo.

Pese a que pasó a la final por tiempos y en su serie quedó cuarto, De Arriba insistió que su objetivo es el oro "y partir de ahí no salir de las medallas".

"En mi cabeza está el oro y a partir de ahí no salir de las medallas, hemos preparado las tres carreras muy bien, o sea que confío en ello", añadió.