Alarza: "Hace tres meses casi no podía correr"

Redacción Deportes, 10 ago (EFE).- El español Fernando Alarza, que este viernes logró la medalla de plata en la prueba masculina de los Campeonatos de Europa de triatlón que se disputan en Glasgow, declaró que esta muy contento con su segundo puesto porque hace tres meses casi no podía correr.

"Sobre todo ha sido una carrera superbonita de ver. No he tenido una natación buena porque quede muy cerrado en la primera boya y recibí muchos golpes. Luego intenté mantener la calma", dijo en Teledporte.

"Ha sido una carrera en la que tenido que tener la mente muy fría. Sabía que podía llegar al podio; a la plata no me lo esperaba, pero luego incluso casi pillo a Pierre (Le Corre", agregó.

"Hace tres meses casi no podía correr y hoy he podido correr al máximo. Han sido semanas muy duras esperando que la lesión no diera pasitos atrás. Estoy contento de poder correr a mi nivel, aunque hay cosas que pulir en las dos pruebas de Mundial que aún quedan", afirmó.