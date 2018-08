Sabina Asenjo: "no ha sido un mal final de temporada"

Berlín, 9 ago (EFE).- La ponferradina Sabina Asenjo dijo hoy, tras quedar eliminada del disco en los Europeos de Atletismo de Berlín con una marca de 55,57, que no había sido un mal final de temporada después de haber pasado por problemas de lesiones.

"Hace dos semanas yo no pensaba que podía estar aquí. O sea que estar aquí y ver que puedo pelear por meterme en una final no ha sido un mal final de temporada", dijo tras su eliminación.

Asenjo recordó que una lesión después de los Juegos del Mediterráneo la habían tenido semanas sin poder entrenar ni competir y había llegado a Berlín sin ritmo de competición.

"Este último mes no he competido y he sentido que me faltaba el ritmo de competición. En un campeonato así, con la presión y con tres tiros lo sientes más", explicó.

"Pero no estoy del todo triste, es una marca que no está mal y el puesto tampoco está mal", agregó.