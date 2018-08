Prcic: "Estoy asombrado por el proyecto el Levante"

Valencia, 9 ago (EFE).- El centrocampista bosnio Sanjin Prcic señaló durante su presentación este jueves como nuevo jugador del Levante UD, para las tres próximas temporadas, que está asombrado por el proyecto que se ha encontrado en el club valenciano.

El futbolista de 24 años llega al Levante libre tras haber acabado contrato con el Rennes francés, tras haberse formado en la Sochaux y haber jugado cedido en el Torino y el Perugia.

"Tenía otras ofertas, pero no ha sido complicado escoger al Levante. Tanto Tito como Quico (Catalán) -director deportivo y presidente- querían que fuera jugador del Levante y me han convencido. Ha sido una decisión muy importante en mi trayectoria. Encuentro un club con mucha estabilidad, un equipo que practica un gran fútbol y con un entrenador bravísimo", explicó.

"Desde que supe el interés del Levante miré todos los partidos del año pasado, el sistema de juego y cómo emplea el míster a los jugadores durante el partido. Es un equipo histórico y el más antiguo de la ciudad y para mí esto es muy importante", agregó el jugador balcánico.

Pcric, que fue fichado la pasada semana, se incorporó a la concentración que el equipo realizaba entonces en la localidad holandesa de Ermelo, por lo que va integrándose poco a poco al equipo 'granota'.

"Es una escuadra con una gran calidad. Tiene jugadores bravos. Me han acogido muy bien no solo con el corrillo sino haciéndome cantar una bonita canción de Bosnia. Este grupo es bonito y me han acogido muy bien, siempre con sonrisas, esperemos que podamos hacer un curso importante. Hay un centro del campo con grandes jugadores, pero daré lo máximo bien en los entrenamientos", recalcó.

El bosnio, que afronta su primera temporada en el fútbol español, recordó que "he jugado 100 partidos en Francia, una temporada en Italia, muchos partidos en el fútbol y cada día tengo ganas de crecer".

"El fútbol español es de altísimo nivel, con un juego limpio y técnico, pero también de mucho físico. Con 24 años he llegado a la madurez y quiero dar el salto de nivel esta temporada, quiero crecer con el equipo y con la ayuda del míster. Es más rápido y dinámico y tengo que crecer en estos aspectos, pero el fútbol español está hecho para mis características", aseguró.

Pcric jugó ayer miércoles sus primeros minutos como levantinista ante el Albacete. "Fue mi primer partido, mis primeros 30 minutos y estoy muy feliz", manifestó.