Lucas Hernández: "Tenemos un grandísimo grupo, pero hay que ir paso a paso"

Madrid, 9 ago (EFE).- El francés Lucas Hernández, defensa del Atlético de Madrid, destacó este jueves que el club rojiblanco ha hecho "muchos esfuerzos para que se queden grandes jugadores" y remarcó que su equipo tiene "un grandísimo grupo", pero advirtió de que el único camino para esta temporada "es ir paso a paso".

"Se han hecho muchos esfuerzos para que se queden grandes jugadores, se está haciendo un gran esfuerzo para hacer un gran grupo y tenemos un grandísimo grupo, pero sabemos que nuestro camino es ir paso a paso. Si nos salimos de ahí, estaremos equivocados. El único camino es ir paso a paso", expresó en la página web del club.

"Les veo bien (a sus compañeros). Los partidos que han jugado se ve un gran equipo, con muchas ganas de que empiece la competición, dentro de nada comienza con la Supercopa de Europa frente al Real Madrid y esperamos estar al máximo", apuntó Lucas, que ha logrado sus dos primeros títulos como profesional en apenas dos meses.

"No se puede pedir más a una temporada. A nivel de club, esa Liga Europa fue una guinda al pastel de ese pedazo de temporada que hemos hecho y con la selección ser campeón del mundo es un orgullo. Todavía no nos damos cuenta de lo que hemos conseguido", valoró el defensa, que ahora jugará con el número '21', el mismo que lució con Francia en el Mundial de Rusia 2018: "Me ha dado mucha suerte".