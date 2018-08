Empieza el DGTL, el festival de música electrónica vegetariano y alternativo

Barcelona, 9 ago (EFE).- El festival de música electrónica DGTL llega mañana a Barcelona, después de que hayan pasado por la ciudad y alrededores citas electrónicas del calibre del Sónar, BBF o Tomorrowland, y lo hace marcando la diferencia con una apuesta decidida por el ecologismo y una oferta musical alternativa.

Según ha explicado a Efe el codirector de Digital Barcelona (DGTL), François Jozic, "Barcelona es una de las capitales mundiales de la electrónica" y en ella caben "propuesta diversas", como Sónar o DGTL que optan por los sonidos más alternativos y BBF o Tomorrowland que ofrecen EDM, que es la vertiente más comercial del género.

Sónar y DGTL también tienen en común su esfuerzo por dignificar la música electrónica y demostrar que no es sólo un ritmo bailable, "que también lo es, sino toda una cultura ligada al mundo digital y a las nuevas tendencias".

Unas tendencias que se extiende al terreno social, en el que DGTL ha optado por poner el acento en el compromiso con el entorno natural.

Un compromiso defendido con "radicalidad", según resalta Jozic, que pretende que el festival sea totalmente sostenible en 2020 y genere "cero residuos".

De momento, ya ha eliminado la carne de la zona de restauración, "no sólo por respeto a los animales, sino porque en el procesado de carne se consume mucha agua y se emite gran cantidad de CO2 a la atmósfera".

Además, el festival dispone de un tipo de lavabos portátiles especiales que almacenan la orina para extraer fosfatos de ella y convertirla en fertilizantes.

De todas maneras, la música sigue siendo el pilar central del evento que se celebrará en Barcelona mañana y el sábado y que espera reunir 20.000 personas cada día en el recinto del Parc del Fòrum.

Entre los cerca 50 dj's de la programación destaca la presencia de Dixon, Dj Koze, Black Coffee, Ben Klock, Motor City Drum Ensemble, Adriatique, Peggy Gou, Maceo Plex, Honey Dijon, Fatima Yamaha y Hot Since 82, entre otros.

Un cartel que disfrutará un público joven, con una edad media de 27 años, entre el que el 60 % son españoles y el resto procedentes sobre todo de Francia, Holanda y Reino Unido.

"Que sea un festival que se celebra en agosto en Barcelona no quiere decir que sea sólo para turistas -ha aclarado Jozic-. La idea de que en agosto no hay nadie en la ciudad podría ser cierta antes de la crisis, pero ya hace tiempo que la gente no se va de vacaciones todo el mes de agosto y hay público autóctono para eventos como éste".

DGTL nació en Holanda y aterrizó hace cuatro años en Barcelona con un proyecto centrado en la música pero muy interesado también en el arte, que este año protagonizarán dos experiencias audiovisuales inmersivas: la instalación "Cluster" de Playmodes y la "performance" Skyline, un túnel con efectos sonoros e iluminación secuenciada que crea una sensación envolvente.

Además, el estudio de diseño Collec ha creado par la ocasión una gran escultura hecha con residuos de plásticos recogidos durante la limpieza de la playa de Barcelona que organizó DGTL el pasado mes de junio.

La limpieza de la playa, que fue captada por el fotógrafo Chechu Pajares, se presentará en forma de exposición en el recinto del festival para fomentar el reciclaje y despertar la conciencia de los visitantes.

El compromiso social también estará presente en la zona de restauración, encargada a empresas que dan trabajo a personas en riesgo de exclusión social y refugiados.