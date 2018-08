Dani García: "Queremos mucho ritmo y llevar el peso del partido"

Lezama , 9 ago .- Dani García explicó este jueves en Lezama que el Athletic buscará esta temporada dar "mucho ritmo y llevar el peso del partidos", dentro de la idea del nuevo técnico, el argentino Eduardo Berizzo, que calificó de "atractiva, intensa" y de mucha exigencia física.

"Queremos que se vea un Athletic con mucho ritmo y llevando el peso del partido", resumió el centrocampista llegado este verano al Athletic procedente del Eibar.

Dani explicó que Berizzo "quiere mucha movilidad con balón y sin balón". "Quiere que estés los 90 minutos moviéndote tanto con balón como sin balón y eso va a hacer esforzarnos al límite. Ya se ve en los entrenamientos que hay un ritmo de la leche", dijo

"Es una idea atractiva, intensa -continuó-. Las primeras semanas me costó mucho recuperar piernas porque venía de tres años de otra manera de trabajar. Y ahora que están las piernas acostumbradas, creo que los mecanismos que tenemos que coger están más o menos cogidos. Estamos todos muy a gusto".

No obstante, destacó que el fútbol que propone el 'Toto' conlleva "riesgos que él está dispuesto a tomar". "Nosotros, los futbolistas, queremos tomar los menos riesgos posibles para no cometer errores, pero creo que al final nos va a dar más beneficios que problemas. Hay que ser atrevidos, que es lo que quiere el mister", añadió..

En cuanto a su llegada al Athletic, aseguró que ha sido mejor incluso que lo que esperaba. "Estoy muy contento aquí, más de lo que esperaba. El vestuario, si esperaba que fuera bueno, pues es mejor todavía y estoy muy contento", confesó.

A pesar de esas buenas sensaciones iniciales y de las pistas que están dando Berizzo con sus alineaciones, Dani García no se ve como titular. "Ni cuando era capitán del Eibar y jugaba casi siempre me veía titular indiscutible ni me veo ahora", recordó.

"Yo vengo todos los días aquí a dar lo máximo y a hacerme un hueco en una plantilla en la que creo que hay mucha competitividad, que es positivo para el equipo. La mayoría de los jugadores de medio campo han sido internacionales y no estoy como para decir si soy titular o no", zanjó.

En ese sentido, considera que hay "una plantilla muy buena" y "si sacamos el 100 por cien de cada jugador hay equipo de sobra para hacer un gran año".

Dani García, por otro lado, no quiere marcarse "objetivos personales", pero sí coincide con sus compañeros en el que el del equipo es "Europa", aunque poco a poco.

"Nunca me he marcado objetivos personales porque esto es más de equipo y creo que tenemos que llevar al Athletic lo más alto que podamos. El objetivo, como todo el mundo dice, es Europa, pero creo que tenemos que ir partido a partido y no marcarnos objetivos largos, sino lo más cercanos posible. Y tenemos dos partidos en casa que sería muy importante que sacásemos adelante", reparó, sobre todo, en los dos primeros partidos de Liga a disputar en San Mamés.

A la afición de La Catedral, de la que está convencido de que apoyará al equipo a pesar de su decepción de la temporada pasada, la pidió "dar un voto de confianza al estilo del mister".

"Si ve que un equipo como el nuestro, aunque cometa errores lo da todo en los 90 minutos, saca casta y saca agresividad, la afición le va a apoyar", dijo, seguro de ello.