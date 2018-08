Dani García:"Kepa no tiene que dar explicaciones. Yo tampoco las di en Eibar"

Lezama , 9 ago .- El jugador del Athletic Club Dani García cree que su excompañero Kepa Arrizabalaga "no tiene que de dar ninguna explicación" por su marchar al Chelsea, ya que cuando él se fue del Eibar para fichar por el Athletic tampoco las dio.

"Kepa no tiene que dar ni explicación ni nada, yo cuando me fui del Eibar tampoco di ninguna explicación. Me entendieron los que me tenían que entender y los que no, pues son cosas del fútbol. Cada uno apuesta por lo que quiere", reflexionó el nuevo jugador rojiblanco este jueves en Lezama, en rueda de prensa.

El centrocampista guipuzcoano desveló que Kepa, al que considera "una gran persona", se despidió de la plantilla y que sus excompañeros le desean mucha suerte en el Chelsea, donde le seguirán su trayectoria. "Kepa, fuera de lo que es el terreno de fútbol, es una gran persona y sí que se ha despedido. Le deseamos todos que le vaya lo mejor posible y le seguiremos desde aquí", aseguró.

Lo que no quiso hacer es valorar al decisión del meta internacional. "Conozco a Kepa desde hace poco y no puedo meter en las decisiones suyas. Son decisiones que toman cada uno", zanjó.

Además, para Dani García, "lo importante" en esta situación "es que aunque se haya ido Kepa, hay grandes porteros en el Athletic".

"Sabemos que Kepa es un jugador importante, pero sobre todo cuando llegué me sorprendieron los porteros, tanto los que están como los que vienen por detrás. Es que una baja importante, como todo el mundo sabe, pero los que están y los que vienen tienen mucho nivel y creo que hay que estar tranquilos", apuntó.

En ese sentido, cree que a Iago Herrerín y a Alex Remiro les llega el momento de "aprovechar" la oportunidad "de hacerse con la portería del Athletic". "Me han sorprendido tanto ellos como Unai Simón, que ha ido cedido (al Elche), y también Hodei (Oleaga, el meta del Bilbao Athletic)", ahondó.

Por otro lado, el de Zumarraga, no cree que sea importante el percance de hoy en el entrenamiento de Iago Herrerín, quien sufrió una lesión muscular en un brazo. "Creo que ha sido en un balón que ha sacado él. Espero que no sea muy importante y por lo que ha dicho él no creo que vaya a ser un problema muy grande", explicó, subrayando que "las lesiones son lo peor del fútbol".