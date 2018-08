Báez, un adolescente argentino que quiere seguir los pasos de Federer

Pozoblanco , 9 ago .- El Abierto Ciudad de Pozoblanco ha contado con la participación de una figura emergente del tenis mundial, el argentino Sebastián Báez, que a sus 17 años sueña con seguir los pasos de Roger Federer, su ídolo.

Báez, en una entrevista a Efe, manifestó que ésta era su primera vez en España sobre superficie rápida y le hacía "especial ilusión" jugar en esta localidad cordobesa porque sabía que fue "un torneo muy grande hace unos años", cuando llegó a estar considerado como unos los cinco mejores Challenger ATP del mundo, mientras que ahora es un torneo perteneciente al circuito mundial de Futures, pero "se nota lo que fue por sus pistas y el gran nivel de la organización".

El vigente subcampeón de Roland Garros júnior y actual número dos mundial en su categoría apuntó que sus dos grandes objetivos de este año son "recuperar el número uno", aunque "ahora es más complicado por la diferencia de puntos existentes", por lo que el principal reto es "llegar en el mejor momento al USA Open", para que le pueda ir "muy bien".

Para ello Báez compite en distintos torneos seniors, de hecho ya pasó por los de tierra de Denia y Játiva en territorio español, para así "lograr una mayor progresión" midiéndose a tenistas con más fondo físico y experiencia.

En Pozoblanco, tras superar con facilidad la primera ronda ante el español Calvo (6-4 y 6-3), caía este jueves en la segunda ante el cuarto cabeza de serie, el francés Mick Lescure, aunque el galo tuvo que emplearse a fondo para superar al joven argentino por 7-5 y 7-6 (7).

Báez no se cansa en repetir que su sueño es "llegar algún día a ser como Federer", aunque explicó que "por tema de estatura y eso" su perfil es más parecido al de su compatriota Diego Schwartzman, aunque por juego no sabría decir a quién se parece, porque tiene su "particular estilo".

Sus designios los representan sus dos entrenadores, Sebastián Gutiérrez y José Luis Clerc, con los que es consciente que vive una primera etapa en el tenis en la que la idea es "escalar lo máximo en el ránking ATP este año", una clasificación en la que ya se encuentra entre los mil mejores del mundo (966), pero sobre todo "hay que seguir mejorando".

"El margen de mejora es grande, pero no sé aún cuándo podré estar disputando torneos ATP regularmente. Todo dependerá de mi nivel de tenis y si sigo mejorando", subrayó.

De momento le toca hacer las maletas en Pozoblanco, donde tuvo también que superar la dura prueba de las altas temperaturas que azotan a Andalucía, a donde llegó justo cuando se registraron las mayores cotas de calor de este verano el pasado fin de semana.

A ello se tuvo que acostumbrar tras venir de entrenar en Mallorca, por lo que "acá la calor era más seca", bromeó Báez, que sueña con ver hecho realidad su sueño de llegar a la élite mundial sénior tras encontrarse ya en el ramillete de los mejores júniors.