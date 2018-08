Bachelet dice que ve la economía chilena "debilucha" con Gobierno de Piñera

(Actualiza reacción del presidente Piñera)

Santiago de Chile, 9 ago (EFE).- La expresidenta de Chile Michelle Bachelet afirmó que ve la economía de su país "debilucha" bajo el Gobierno de Sebastián Piñera y defendió su segunda Administración, blanco de duras críticas por los actuales regentes del Palacio de La Moneda.

En una entrevista con la revista satírica "The Clinic", la primera que concede desde que dejó el poder el pasado marzo, Bachelet dijo que en su segundo Gobierno (2014-2018) se planteó "que quería hacer de Chile un país menos desigual, con más justicia, con más igualdad de derechos y oportunidades".

Bachelet emprendió en ese período un conjunto de reformas educativas, tributarias, laborales, políticas y sociales, con la meta de hacer de Chile un país mas equitativo, pero a costa de un crecimiento menor al esperado (1,7 % en promedio).

Tal vez "quisimos hacer muchas cosas al mismo tiempo", admitió la mandataria, lo que le impidió dar prioridad a la economía, aunque destacó que el empleo y la inflación se mantuvieron estables.

Sobre el Gobierno de Piñera, Bachelet dijo: "A la distancia, he visto mucho anuncio, pero no los resultados prometidos. He visto una economía debilucha y que ha aumentado el desempleo".

"A lo mejor es injusto de mi parte hacer una evaluación a tan pocos meses, pero yo diría que ojalá todas las reformas que permiten que la gente esté en mejores condiciones sí continúen (...). Ojalá no haya retroceso en ninguno de los avances", puntualizó.

El pasado junio la actividad económica creció un 4,9 % interanual y promedió un 4,7 % en el primer semestre, las mejores cifras en cuatro años, aunque el desempleo ha subido hasta el 7,2 % y, según los críticos, no se observan grandes cambios y la recuperación comenzó en la segunda mitad del año pasado.

Según la agencia Moody's, el deterioro fiscal del país no se inició con Bachelet, sino en el primer Gobierno de Piñera (2010-2014).

Piñera replicó a Bachelet al declarar a la prensa que en los primeros cuatro meses de su Gobierno "la economía ha crecido en promedio al 5,2 %, tres veces más que el crecimiento promedio durante el Gobierno anterior".

Destacó además la recuperación de la inversión y la productividad, "que sólo cayeron durante el Gobierno anterior", así como la creación de empleos a un ritmo de 180.000 al año, "de mejor calidad, a diferencia de antes, que eran trabajos por cuenta propia muy precarios".

Agregó que lo que más lo inspira "es crear muchos y mejores empleos, y mejorar los salarios de todos los trabajadores chilenos, y les puedo asegurar no los vamos a defraudar".