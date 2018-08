Pau Torres: "el Málaga era una opción irrechazable"

Málaga, 8 ago (EFE).- El defensa Pau Torres, que llega cedido al Málaga por el Villarreal, afirmó este miércoles en su presentación que estar en este equipo "era una opción irrechazable" porque "va a pelear por cosas bonitas este año", en alusión al objetivo de retornar a LaLiga Santander.

El castellonense indicó que llega con "la ilusión de trabajar cada día y hacerlo para disputar cada partido", y destacó que es "un reto importante" y que quiere "jugar el mayor número de minutos este año para el futuro y para ayudar al club".

"He hablado con Fornals, con Calleja, con Castillejo, todos coincidían en que era un gran club para crecer, un gran club con una gran ciudad. Calleja habla muy bien del entrenador -Juan Ramón Muñiz-, del club y la afición, de la que me han dicho que es exigente, pero te apoya cada minuto", relató.

Sobre su futuro y jugar en Segunda, Pau Torres señaló que lleva "todo el año entrenando con el primer equipo del Villarreal" y que el ritmo lo va a "coger rápido", además de que cree que se va "a adaptar rápido en la categoría".

El director deportivo del Málaga, José Luis Caminero, afirmó durante la presentación del defensa que su fichaje "ha sido complicado porque tenía muchas novias y no era fácil decidir".

"Es un jugador con cualidades innatas, fuerza, fortaleza, rapidez, muy buena salida de balón y juega con la cabeza levantada. Vamos a disfrutar de un gran jugador", destacó Caminero.

El madrileño añadió que Pau Torres "no es un proyecto sino una realidad" y que en el Málaga "va a dar un paso en su carrera, que va a ser muy exitosa".

"Mientras haya mercado no se puede decir que no hay nada cerrado. Nuestro trabajo no termina hasta el 31 de agosto y si podemos reforzar el equipo lo vamos a hacer", comentó sobre otros posibles fichajes.