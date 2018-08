Uno de los terroristas dijo a un amigo que le iba a echar de menos

Barcelona, 8 ago (EFE).- Said Aalla, uno de los terroristas abatidos en Cambrils (Tarragona), pidió a un amigo dos semanas antes de los atentados del 17-A que le dejara su teléfono móvil para jugar: "De aquí a poco ya no voy a estar aquí, me vas a echar de menos".

Así lo indicó a la Guardia Civil el primo de uno de los terroristas, Moussa Oukabir -de 17 años, también fallecido en Cambrils- en una declaración como testigo después de los atentados del 17-A, en los que fallecieron 16 personas y más de un centenar resultaron heridas.

En su declaración, a cuyo contenido ha tenido acceso Efe, el testigo aseguró que dos semanas antes de los atentados se encontraba jugando con el móvil junto a Said Aalla, de 19 años, y este se lo pidió para poder jugar él.

"Déjame jugar, tío, que de aquí a un poco ya no voy a estar aquí, que me vas a echar de menos", le dijo Aalla, ante lo que su amigo no pensó en el terrorismo, sino, como mucho, en que quizás estaba preparando un robo, por lo que no le dio mucha importancia, según relató a la Guardia Civil.

Este mismo testigo también explicó que Omar Hichamy, también abatido en Cambrils, tenía una actitud "rara" en las semanas previas a los atentados y que le dijo en agosto pasado, días antes de los ataques terroristas, que si perdía el trabajo "le daba igual". "Sé que va a venir algo más bueno", vaticinó.

A preguntas de los investigadores, el testigo afirmó que desconocía el motivo por el que Hichamy y Aallá habían cambiado de actitud, si bien precisó que creía que podría ser debido a que estaban "más metidos" en la religión y que frecuentaban la nueva mezquita, con el imán Abdelbaki Es Satty, ya que la antigua "era para los viejos".

Este testigo también explicó que durante un trayecto en coche con su primo Moussa Oukabir éste le dijo que "todo estaba controlado por los judíos" y que "todos los españoles son malos".

El joven le preguntó entonces por qué decía este tipo de cosas, ante lo que el terrorista del 17-A respondió: "¿no ves cómo nos tratan? ¿no ves que nos prohíben el burka?".