Telecinco busca al mejor repostero aficionado en la versión de "Bake off"

Madrid, 8 ago (EFE).- Mediaset España adaptará para Telecinco "The great British Bake off", el concurso británico de talentos de repostería cuyo castin comenzará en los próximos días.

Con versiones en más de 30 países, el programa tiene como objetivo encontrar al mejor repostero aficionado, con un formato en el que concursantes anónimos pugnan en una serie de desafíos por elaborar los mejores postres y conquistar a un jurado experto, evitando la eliminación semanal y asegurándose el pase a las siguientes fases, explica hoy la cadena en una nota.

Estrenado en 2010 en BBC Two, "The Great British Bake Off" alcanzó una gran popularidad y a los tres años pasó a BBC One, la cadena principal del grupo y posteriormente a Channel 4, que se hizo con los derechos del formato.

Galardonado con tres Premios BAFTA, tres National Television Awards y con un Rose d'Or, el programa ha sido el espacio más visto en el Reino Unido en 2015 y en 2016 y en su estreno en 2017 en Channel 4 se convirtió en el espacio más visto de la cadena desde 2012.