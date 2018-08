El Sporting presenta a Cofie, que asume llegar "a un club muy pasional"

Gijón, 8 ago (EFE).- Isaac Cofie, el sexto fichaje del Sporting, aseguró hoy en su presentación que sabe que "este es un club pasional" y se mostró dispuesto a trabajar para hacer todo aquello que le pida el entrenador con el fin de lograr el ascenso.

Cofie llegó ayer a Gijón y horas después firmaba el contrato que le vincula al club gijonés por dos temporadas con opción a una tercera si se cumplen determinados requisitos y por el que el Sporting no ha tenido que hacer desembolso alguno ya que llega con la carta de libertad procedente del Génova.

El nuevo centrocampista rojiblanco aprovechó su presentación para agradecer al club italiano las facilidades que dio para su salida y también la gran recepción por parte del entrenador y el resto de compañeros a su llegada al Sporting.

Cofie afirmó que el Sporting "es un club importante con un proyecto ambicioso con muchos aficionados y muy pasional" lo que le hizo decantarse por su oferta entre las recibidas este verano.

Para el director deportivo del Sporting, Miguel Torrecilla, Cofie es un centrocampista que aportará mucha intensidad defensiva y recuperación de balón y que en ataque dará continuidad al juego organizado" y también resaltó que "acumula muchos partidos en la Serie A italiana".

Isaac Cofie llega al Sporting para cubrir la marcha de Sergio Álvarez, el futbolista que en las últimas temporadas realizaba el trabajo defensivo y de desgaste en el centro del campo y que era uno de los jugadores más queridos por la afición local.

El jugador considera que "el fútbol español es muy técnico" por lo que espera mejorar en ese aspecto "con la ayuda del entrenador y el resto de compañeros".

"Conocí el estadio que me dijeron que siempre se sella y Mareo que me parece que es un lugar que reúne excepcionales para trabajar" señaló el jugador ganés que esta mañana se ejerció al margen de sus compañeros y que esta tarde no se desplazará a Zamora para jugar contra el Getafe.

Ante de la presentación de Cofie, la plantilla entrenó en Mareo con algunas ausencias que también lo serán por la tarde como son los casos de Dani Martín, Lod, Cordero e Isma Cerro mientras que otros tocados como Traver, Cristian Salvador, Juan Rodríguez y Neftalí se reincorporaron al trabajo de grupo y Federico Barba sigue con un trabajo específico por sus molestias en la rodilla y tampoco se espera que juegue ante el Getafe

Torrecilla reconoció que sigue sin alcanzar acuerdo alguno para la llegada de los delanteros, Baraja no tiene todavía ninguno a su disposición cuando faltan tan solo 10 días para el inicio de la liga si bien aseguró mantener negociaciones abiertas para tratar de cubrir esas ausencias lo antes posible.