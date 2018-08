Las "recetas" del proceso de paz de Irlanda del Norte, nuevo libro de Adams

Dublín, 8 ago (EFE).- El expresidente del Sinn Féin Gerry Adams publicará a final de este año un libro de cocina con recetas inspiradas en las experiencias vividas durante las negociaciones que dieron lugar al proceso de paz en Irlanda del Norte en 1998.

Según confirmó hoy la formación nacionalista, antiguo brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), el libro saldrá a la venta "en los próximos meses", coincidiendo seguramente con las Navidades.

El propio Adams, de 69 años, ha revelado que su nueva obra llevará el título "El libro de cocina de los negociadores" y que incluirá "algunos de los secretos mejor guardados" del proceso de diálogo que puso fin a más de 30 años de violencia en la provincia británica con la firma del acuerdo de paz del Viernes Santo (1998).

El histórico dirigente norirlandés recordó este lunes durante un evento cultural en Belfast que el equipo negociador del Sinn Féin se sintió "bendecido" por las comidas que les prepararon varios cocineros durante aquel largo proceso de diálogo, con encuentros que, en ocasiones, se prologaron durante noches enteras.

"Los británicos nunca nos daban de comer, nunca tenían comida. Pero como intrépidos republicanos, bendecidos por uno o dos grandes cocineros, estas son las recetas que mantuvieron al equipo negociador irlandés", bromeó Adams en la capital del Ulster.

El líder nacionalista abandonó la presidencia del partido el pasado febrero, después de 35 años al mando, aunque sigue en activo desde su escaño en el Parlamento de Dublín y desde Twitter, donde muestra a menudo sus habilidades culinarias.

Adams es un usuario prolífico de esta red social y, además de publicar libros autobiográficos, históricos y políticos, ya sacó al mercado en 2016 "My Little Book of Tweets" ("Mi pequeño libro de tuits"), una recopilación de sus escritos, vídeos o selfis "más raros y estrafalarios".

Asimismo, tiene previsto completar el próximo año un libro de relatos cortos, un trabajo que, según él mismo, lleva desarrollando durante los últimos cinco años.

Desde que abrió su perfil en Twitter, Adams se ha convertido en uno de los políticos irlandeses más populares, tras acumular ya más 161.000 seguidores de @GerryAdamsSF.